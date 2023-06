WhatsApp, addio ai vocali: 60 secondi per spiazzare gli utenti

WhatsApp, i messaggi vocali sono ormai acqua passata: ecco la novità che cambierà per sempre il vostro modo di comunicare.

I messaggi vocali hanno già ampiamente contribuito a stravolgere il modo di interagire tramite chat. Ci hanno la possibilità, infatti, di velocizzare la comunicazione attraverso la registrazione di file audio, una funzione che si è rivelata comodissima per gli utenti multitasking.

Chissà come sarà accolta, alla luce del successo da essi riscosso, l’arrivo della nuova feature di WhatsApp, già annunciata qualche tempo fa e dunque attesissima. Gli sviluppatori hanno lavorato sodo, perché fosse impeccabile e perché il relativo funzionamento fosse il più rapido ed intuitivo possibile. La maggior parte degli utilizzatori della nota app di messaggistica istantanea non sanno ancora come sarà, ma i beta tester sì. La funzione è stata introdotta nella versione beta per iOS 23.6.0.73, ragion per cui molti possessori di iPhone la stanno già testando, beati loro, da qualche giorno. Sono state scovate alcune tracce di questa feature, tra l’altro, anche nell’aggiornamento beta di WhatsApp per Android 2.23.8.19.

La novità in questione, che sbarcherà tra non molto su tutti i dispositivi, giusto il tempo di ottenere il lasciapassare dalle “cavie”, è semplicemente rivoluzionaria. Introdurrà nella nota app del gruppo Meta la possibilità di condividere dei video della durata di 60 secondi, cosa che potrebbe rivelarsi utilissima per una certa fetta di utenti.

WhatsApp, la feature che accorcia le distanze

I pregi dei videomessaggi di WhatsApp sono innumerevoli. Anch’essi, così come i messaggi vocali, garantiranno infatti un sistema di comunicazione molto rapido ma meno “freddo” delle classiche note audio, considerando che sarà accompagnato, appunto, da immagini dinamiche.

I videomessaggi saranno ancor più immediati e autentici, se vogliamo, dal momento che l’utente potrà registrarli in tempo reale accorciando, così, le distanze tra se stesso ed il mittente. La buona notizia è che anch’essi saranno protetti da crittografia end-to-end. Nessuno, di conseguenza, al di là della persona che interloquisce con voi, potrà accedere ai vostri video della durata massima di 60 secondi. Si potranno invece salvare sul dispositivo attraverso la funzione di registrazione dello schermo e non sarà possibile inviarli in modalità “visualizza una volta”.

Siete curiosi di testare questa novità assoluta di WhatsApp? Provate a verificare, allora, se la feature è già disponibile sul vostro smartphone. Non dovrete fare altro che esercitare una pressione lunga sul simbolo del microfono, all’interno della barra della chat: se apparirà una videocamera, allora vorrà dire che potrete già sfruttare l’ultimissima feature dell’app.