Gratta e Vinci, trova il “100X” poi l’amara scoperta: non fatelo anche voi

Gratta e Vinci, trova il “100X” ma nel momento di scoprire la vincita c’è l’amara scoperta. Attenzione al facile entusiasmo

Immaginate di grattare un biglietto del Gratta e Vinci e scoprire, tra i vostri numeri, che c’è il “100X”. E immaginate, se non grattate immediatamente la cifra, quello che vi può passare per la mente nel momento in cui scoprite di avere beccato il moltiplicatore massimo.

Sicuramente immaginate di aver centrato una vincita importante, una di quelle che vi può cambiare la vita. E cominciate probabilmente a sudare, sognando quello che potrebbe essere. Ma quanto successo a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, così come raccontato da Agimeg, vi deve dare una lezione importante. Quando si trovano questi tipi di moltiplicatori sarebbe bene ed opportuno non esultare prima, perché la delusione potrebbe essere davvero importante. Perché quella del cliente del Bar Tabacchi Espresso d’Italia in via Galatina è stata proprio così.

Gratta e Vinci, il “100X” è amaro

Insomma, il Tutto per Tutto, un biglietto che ha un valore commerciale di 5euro, può regalare anche una vincita bella, una di quelle che la vita la cambiano visto che come vincita massima ha 500mila euro. E questo probabilmente lo sognava la signora in questione quando ha grattato il massimo moltiplicatore possibile, quello che a dire il vero una vincita l’avrebbe potuta regalare.

Ma poi l’amara, amarissima, scoperta: c’erano solamente cinque euro nei soldi vinti che, moltiplicati, fanno 500euro. “La delusione della signora è stata evidente. Solitamente con quel moltiplicatore si vincono cifre davvero importanti, ma purtroppo non è stato questo il caso. E’ dispiaciuto anche a noi perché essendo una cliente abituale ci avrebbe fatto davvero piacere che riuscisse a vincere una cifra più importante” ha spiegato all’agenzia per il gioco in Italia il titolare del tabacchino che ha messo in vendita il tagliando. Che a quanto pare ci è rimasto male pure lui nonostante, come vi abbiamo raccontato in tempi non sospetti, gli imprenditori quando si vince qualcosa non hanno diritto a nessun premio, loro incassano solamente con la vendita del tagliando stesso. Ma quando una persona si conosce, ed è tua cliente, allora saresti contento. Non è stato questo il caso.