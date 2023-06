Ruusuvuori-Sinner, Atp ‘s-Hertogenbosch: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Ruusuvuori-Sinner è un match valido per i quarti di finale del torneo Atp 250 di ‘s-Hertogenbosch: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Qualche dubbio aleggiava, soprattutto per come erano andate le cose a Roma e al Roland Garros. Ma Jannik Sinner, nel suo esordio stagionale sull’erba a ‘s-Hertogenbosch, non ha commesso passi falsi, regolando in due set (6-4 6-2) un nervosissimo Bublik.

L’eclettico giocatore kazako, come purtroppo gli succede molto spesso, dopo il primo set ha iniziato ad inveire nei confronti del giudice di sedia ed è uscito progressivamente da una partita che inizialmente sembrava poter essere combattuta. L’altoatesino, invece, si è mostrato solidissimo. Da qui a Wimbledon bisognerà crescere ed alzare il livello se l’obiettivo è bissare i quarti di finale dello scorso anno, ma il fatto che abbia concesso a malapena una palla break ad uno come Bublik è un dato che fa certamente ben sperare. Numeri discreti anche al servizio: gli otto ace non sono passati inosservati. Non è mai semplice adattarsi all’erba, in particolar modo dopo aver giocato per più di due mesi sulla terra: il mattone tritato quest’anno non ha portato benissimo al numero 9 al mondo, che dopo la semifinale di Montecarlo ha dovuto fare i conti con non poche delusioni.

Quello olandese è “solo” un torneo di preparazione, ma l’appetito, si sa, vien mangiando. E adesso che la testa di serie numero uno, Daniil Medvedev, è stata eliminata, Sinner avrebbe – in teoria – la possibilità di arrivare fino in fondo.

Gli ostacoli però non mancano, anzi. L’azzurro dovrà fare molta attenzione al finlandese Emiil Ruusuvuori, che nei turni precedenti è stato capace di avere la meglio – in entrambe le occasioni al terzo set – su due validissimi tennisti come Nakashima e Humbert, che sull’erba sembravano avere qualche marcia in più. Sinner l’ha sempre battuto nei quattro testa a testa a livello Atp ma lo scandinavo resta un avversario da prendere con le pinze.

Dove vedere Ruusuvuori-Sinner in diretta tv e streaming

Il match valido per i quarti di finale del torneo Atp 250 di ‘s-Hertogenbosch tra Emil Ruusuvuori e Jannik Sinner sarà trasmesso venerdì 16 giugno in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale, su Sky canale 212), il canale ufficiale della FITP. Sarà possibile assistere alla sfida tra Ruusuvuori e Sinner anche in diretta streaming su SuperTennix (servizio gratuito esclusivamente per i tesserati FITP). L’incontro inizierà non prima delle 15:50.

Ruusuvuori-Sinner: il pronostico

Un match potenzialmente ostico per Sinner. Che, nonostante la cavalcata fino ai quarti di finale dello scorso anno a Wimbledon, deve ancora dimostrare tanto su questa superficie. La sensazione è che molto dipenderà dal servizio dell’azzurro: sarà fondamentale mettere una grande quantità di prime. Sinner favorito ma i game complessivi potrebbero essere almeno 22 contro il coriaceo finlandese.