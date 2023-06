Bublik-Sinner, Atp ‘s-Hertogenbosch: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Bublik-Sinner è un match valido per il secondo turno del torneo Atp 250 di ‘s-Hertogenbosch: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Per riprendere confidenza con l’erba Jannik Sinner ha scelto di impugnare la racchetta in mano prima del previsto. Inizialmente, infatti, il numero uno d’Italia avrebbe dovuto debuttare direttamente nell’Atp 500 di Halle la prossima settimana ma dopo l’eliminazione dal Roland Garros, avvenuta prima del previsto, ha deciso di cambiare programma.

L’altoatesino è l’unico azzurro nel tabellone del torneo di ‘s-Hertogenbosch, “gemello” di quello che va in scena a Stoccarda, in Germania, dove invece sono presenti ben tre suoi connazionali: Berrettini, già eliminato, Musetti e Sonego. C’è parecchia curiosità riguardo all’impatto di Sinner sull’erba. Una superficie sulla quale l’attuale numero 9 del ranking mondiale non aveva mai brillato o raggiunto risultati degni di nota. Almeno fino alla scorsa edizione di Wimbledon, quando a sorpresa arrivò a sfidare nei quarti di finale il pluricampione dei Championship Novak Djokovic, dopo aver eliminato Carlos Alcaraz negli ottavi. Sinner andò a un passo dal fare la storia, andando addirittura in vantaggio di due set contro il fenomeno serbo, capace poi di rimontare grazie alla sua enorme esperienza.

Un debutto pieno di insidie per l’azzurro

La grande speranza del tennis italiano si prepara a debuttare nella “stagione verde” con un bagaglio pieno di interrogativi. Dopo aver fatto benissimo sul cemento, sfiorando il titolo a Miami, sulla terra abbiamo assistito a dei preoccupanti passaggi a vuoto.

Ha giocato la semifinale a Montecarlo ma è stato costretto a ritirarsi da Barcellona a causa di problemi fisici, che non gli hanno consentito di essere presente a Madrid. Da dimenticare le esperienze di Roma e Parigi, dove è stato eliminato rispettivamente dall’argentino Cerundolo e dal tedesco Altmaier, due giocatori alla sua portata. Dovrà fare attenzione al suo primo avversario a ‘s-Hertogenbosch, l’eclettico Alexander Bublik, che ha già affrontato due volte in passato. In entrambe le occasioni (Dubai e Miami 2021) Sinner ha avuto la meglio. Il russo naturalizzato kazako però resta un giocatore imprevedibile. E se ispirato è in grado di fare male a chiunque, soprattutto su una superficie come l’erba. Nel primo turno Bublik si è sbarazzato in due set dell’esperto belga Goffin con un doppio 7-5.

Dove vedere Bublik-Sinner in diretta tv e streaming

Il match valido per il secondo turno del torneo Atp 250 di ‘s-Hertogenbosch tra Alexander Bublik e Jannik Sinner sarà trasmesso mercoledì 14 giugno in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale, su Sky canale 212), il canale ufficiale della FITP. Sarà possibile assistere alla sfida tra Bublik e Sinner anche in diretta streaming su SuperTennix (servizio gratuito esclusivamente per i tesserati FITP). L’incontro inizierà non prima delle 14:30.

Bublik-Sinner: il pronostico

Per Sinner si tratta del debutto stagionale sull’erba. E le incognite, come specificato in precedenza, non sono poche. L’azzurro è favorito secondo i bookmaker ma contro un giocatore imprevedibile come Bublik la sensazione è che potrebbe accadere di tutto e l’esito non è affatto scontato. Meglio virare sul numero di game: saranno verosimilmente più di 22 complessivi, come del resto è avvenuto nei due precedenti tra i due.