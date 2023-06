Tennis, il ballo in bianco fa sognare i fan: una foto micidiale

Tennis, lo shooting a Capri lascia senza fiato il popolo dei social: costume bianco con vista e balli scatenati.

Prima era solo una voce di corridoio. Un pettegolezzo diramato da radio spogliatoio. Ora è invece, a tutti gli effetti, un dato di fatto. Non vi sono più dubbi, oramai, sul fatto che la celebre Madalina Ghenea abbia conquistato il cuore di uno tra i tennisti più famosi al mondo: il bulgaro Grigor Dimitrov.

Sono usciti allo scoperto qualche settimana fa, postando una foto che aveva confermato i rumors circolati fino a quel momento. Li ritraeva in atteggiamenti piuttosto equivoci, ma dopo qualche minuto era scomparsa dai social. C’era stato tutto il tempo di screenshottarla, in ogni caso, motivo per il quale quell’immagine ha continuato a circolare nonostante i due diretti interessati avessero deciso di eliminarla dai rispettivi profili. A fugare ogni dubbio residuo in merito alla loro relazione, ammesso che dopo quello scatto ce ne fossero ancora, era stata la presenza di lei sugli spalti del Roland Garros.

Adesso non si nascondono più, Grigor e Dimitrov. Selfie e video di coppia sono sempre più frequenti, a riprova che le indiscrezioni non erano assolutamente prive di fondamento. Ma che è vero, di contro, che il tennista e la splendida modella di origini rumene sono una coppia. Una coppia bellissima, come se non bastasse. Ed inaspettata, se vogliamo.

Tennis, tutti pazzi per Madalina Ghenea: che caldo a Capri

Dopo la tappa parigina, i due innamorati sono partiti alla volta di Londra, dove tutto è pronto per dare il via alla stagione del tennis sull’erba. Tra un bacio e l’altro immortalato sui social, la splendida Madalina ha però rispolverato qualche scatto sexy. Uno di quelli che tanto piacciono ai suoi follower.

Di recente la Ghenea è stata a Capri per lavoro e proprio lì, a picco sul mare, è stata protagonista di uno shooting meravigliosamente bollente. La prima foto dello spettacolare carosello sexy che ha sconvolto i social è “surreale”. Madalina balla su un tavolo, circondata da una manciata di spettatori estasiati, ed è incantevole nel suo completo bianco.

Indossa un costume intero bianco, con un’ampia scollatura sul davanti, ed un pareo dello stesso colore che si apre come un sipario sulle gambe mozzafiato della modella. Uno spettacolo pirotecnico e senza precedenti, dunque, che ha fatto schizzare alle stelle la colonnina del mercurio e fatto impazzire, per ovvie ragioni, gli utenti di Instagram.