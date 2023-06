Grecia-Irlanda, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Grecia-Irlanda è un match della terza giornata del gruppo B di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 20:45: tv, pronostici.

La dea bendata, al momento del sorteggio dei gironi, sembra aver voltato le spalle a queste due nazionali, capitate in un gruppo – almeno sulla carta – impossibile, in cui oltre alla fortissima Francia c’è anche l’Olanda. I primi due posti, quelli che consentono di qualificarsi direttamente all’Europeo di Germania, appaiono dunque già prenotati.

Eppure guardando adesso la classifica non si direbbe, visto che la Grecia è seconda, con gli stessi punti (3) degli olandesi, attualmente impegnati nella Final Four di Nations League. Ma si tratta solo di una coincidenza, figlia di uno “scherzo” del calendario: senza nulla togliere alla selezione ellenica, la nazionale guidata dall’uruguaiano Gus Poyet finora ha affrontato esclusivamente Gibilterra, la più seria candidata al ruolo di cenerentola nel gruppo B, nonché quella meno competitiva in assoluto. Un successo agevole per Bakasetas e compagni (0-3) e non poteva essere altrimenti visto il divario, molto netto, tra le due rappresentative. In ogni caso il tecnico sudamericano ripartirà da quella prestazione per avere la meglio contro l’Irlanda e restare a punteggio pieno. La Grecia ha mancato la qualificazione alle ultime due fasi finali degli Europei e non riesce a strappare un pass per una manifestazione internazionale importante dai Mondiali brasiliani del 2014.

L’Irlanda è ancora a secco di punti

Essendo un girone formato da cinque squadre, ha giocato solo una partita anche l’Irlanda, che si è subito trovata di fronte la corazzata di Didier Deschamps.

La nazionale di Stephen Kenny però non ha affatto demeritato, facendo una figura di gran lunga migliore rispetto a quella dell’Olanda, che nella giornata precedente era stata strapazzata 4-0 dai transalpini. Per piegare la resistenza irlandese la Francia ha avuto bisogno di un guizzo di un difensore, Benjamin Pavard, che ha sbloccato la partita nel secondo tempo. Qualche giorno prima i Boys in Green erano stati impegnati in una gara amichevole contro la Lettonia, terminata con un rocambolesco 3-2.

Come vedere Grecia-Irlanda in diretta tv e in streaming

Grecia-Irlanda è in programma venerdì alle 20:45 e si giocherà all’OPAP Arena di Atene, in Grecia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Grecia ha perso solo una delle ultime sedici gare giocate davanti al suo pubblico. E se consideriamo che l’Irlanda non vince un match ufficiale in trasferta addirittura da novembre 2021, non sarebbe una sorpresa se assistessimo ad una vittoria della selezione di Poyet. Non ci aspettiamo molti gol, tenendo conto dei problemi offensivi di entrambe: le reti totali potrebbero essere meno di tre.

Le probabili formazioni di Grecia-Irlanda

GRECIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Chatzidiakos, Tsimikas; Siopis, Mantalos; Masouras, Bakasetas, Pelkas; Pavlidis.

IRLANDA (3-5-2): Bazunu; Collins, Egan, O’Shea; Doherty, Browne, Cullen, Molumby, McClean; Ferguson, Obafemi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0