Kosovo-Romania è un match della terza giornata del gruppo I di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 20:45: tv, pronostici.

Dopo l’ennesimo fallimento nelle qualificazioni mondiali, la Romania è ripartita da Edward Iordanescu, ex allenatore di Cluj e FCSB nonché figlio di Anghel, che ha guidato la Tricolorii per ben tre volte nelle ultime tre decadi.

La sua avventura alla guida della nazionale non era partita benissimo: nonostante abbia raccolto due vittorie e un pareggio non è riuscito ad evitare la retrocessione in Lega C di Nations League, chiudendo all’ultimo posto nel girone. Dallo scorso settembre, tuttavia, la Romania non ha più perso, se non in un match amichevole con la Slovenia. E nelle prime due giornate delle qualificazioni ad Euro 2024 sono arrivati due successi di fila, che consentono a Stanciu e compagni di restare a punteggio pieno insieme alla Svizzera in un girone non impossibile, in cui possono dire la loro almeno per quanto riguarda la seconda piazza. Per avere la conferma di una “rinascita” di una nazionale che non ha più vissuto i fasti dell’era Hagi bisogna però aspettare test più probanti: la Romania finora ha affrontato due selezioni non propriamente irresistibili come Andorra e Bielorussia, battute 2-0 e 2-1.

La Romania può ipotecare la qualificazione

Sarebbe fondamentale salire a quota 9 punti avendo la meglio anche sul Kosovo, una delle due selezioni che insieme ad Israele potrebbero insidiare i rumeni.

Sogna di prendere parte alla sua prima manifestazione internazionale anche la giovane nazionale balcanica, ma quella con la Romania sembra già una gara da dentro o fuori, visto che nelle prime due giornate gli uomini guidati dall’ex nazionale francese Alain Giresse non sono andati al di là di due pareggi per 1-1 contro Israele e Andorra. Il commissario tecnico transalpino deve fare a meno di un giocatore importante come Berisha ma può contare su Rrahmani e Vojvoda, due che in Serie A conosciamo molto bene, ma soprattutto sull’ex laziale Muriqi, tornato a segnare a raffica in Spagna, al Maiorca. Nella Romania invece ci sono diversi calciatori che militano nella nostra Serie B: davanti troveranno spazio Morutan (Pisa) e Man (Parma), in difesa invece c’è Dragusin (Genoa).

Come vedere Kosovo-Romania in diretta tv e in streaming

Kosovo-Romania è in programma venerdì alle 20:45 e si giocherà allo stadio “Vokrri” di Pristina, in Kosovo. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Romania è apparsa in crescita nelle ultime due partite ma il Kosovo ha diversi giocatori di valore, che giocano in campionati importanti come la Serie A. E potrebbe riuscire ad evitare la sconfitta come ha fatto nelle ultime 5 partite, in cui ha totalizzato una vittoria e 4 pareggi. Probabile che entrambe vadano a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Kosovo-Romania

KOSOVO (4-3-3): Muric; Aliti, Rrahmani, Kryeziu, Paqarada; Celina, Fazliji, Loshaj; Rashica, Muriqi, Topalli.

ROMANIA (4-3-3): Tarnovanu; Manea, Dragusin, Burca, Oprut; Marin, Baluta, Stanciu; Morutan, Alibec, Man.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1