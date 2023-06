Susanna Giovanardi, l’occhio cade lì: oblò con sorpresa

Susanna Giovanardi, l’ultimo dei bikini sfoggiati a Formentera nascondeva una sorpresa spaziale per i follower: boom di like per la tennista.

fine settimana lunghissimo e pieno di sorprese. Non tanto per lei, che pure si è goduta il sole e lo splendido mare di Formentera, ma per i suoi sostenitori, che sono stati magistralmente intrattenuti con una valanga, nel vero senso della parola, di contenuti ad altissima temperatura.

Non l’ha toccata piano, come si dice in gergo oggi, Susanna Giovanardi. Tutt’altro. La tennista ci ha dato dentro come non mai durante questo fine settimana di coppia alle Baleari, il primo di una stagione che è appena iniziata e nel corso della quale chissà quante altre sorprese ci riserverà ancora. La reginetta del tennis non si è risparmiata nella maniera più assoluta. Ogni look sfoggiato, ogni bikini da lei indossato nelle lunghe giornate in spiaggia è stato immortalato affinché tutti, e non solo il suo fortunatissimo fidanzato Andrea Preti, ex di Flavia Pennetta, potessero “gustarsi” il suo fisico da paura.

Già, perché non bisogna dimenticare che la Giovanardi non è solo una “tennista” che spera di fare grandi cose nel circuito maggiore. È soprattutto una ragazza dalla bellezza disarmante che, non a caso, ha partecipato qualche anno fa al concorso per eccellenza, Miss Italia. E in quell’occasione, Patrizia Mirigliani le aveva detto qualcosa di estremamente lusinghiero. Che sarebbe diventata, vale a dire, la Sophia Loren del ventunesimo secolo.

Susanna Giovanardi, il bikini rosso fuoco fa girare la testa ai fan

Aveva ragione lei. La bellezza di Susanna è tale da richiamare alla memoria quella della splendida icona romana. Con un valore aggiunto non indifferente: la Giovanardi può sfruttare l’immenso potere dei social network e mettersi, dunque, ancor più in mostra della donna di cui ha raccolto l’eredità.

In questo weekend, dicevamo, lo ha fatto praticamente senza freni. Ha indossato talmente tanti di quei bikini, documentando il tutto su Instagram e dintorni, da poter riempire con i suoi post un intero album di fotografie. Una più bollente dell’altro, come se non bastasse, perché su un corpo sinuoso e scolpito come il suo i costumi da bagno sono assolutamente irresistibili.

L’ultimo, in particolar modo, ha fatto faville. Susanna ha scelto un modello rosso fuoco assolutamente delizioso, con reggiseno a fascia ed oblò che sfida l’immaginazione e uno slip sgambatissimo. E indovinate un po’? Si: like e commenti si sono sprecati e tutto si può dire tranne che lo scatto in questione non meritasse di essere tanto acclamato.