Mandlik-Giorgi, Wta Nottingham: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Mandlik-Giorgi è un match valido per il secondo turno del torneo Wta 250 di Nottingham: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Un’altra statunitense per Camila Giorgi, unica italiana presente nel tabellone principale del Wta 250 di Nottingham, uno dei primi sull’erba insieme a quello di ‘s-Hertogenbosch.

Nel primo turno la tennista maceratese ha avuto la meglio sull’americana Madison Brengle (7-6 6-2) al termine di una partita interrotta per pioggia e, di conseguenza, “spalmata” su due giorni. Ora la attende la classe 2001 di Boca Raton Elizabeth Mandlik, una giocatrice emergente che sta tentando di entrare per la prima volta tra le prime 100. Figlia d’arte – la madre, la ceca Hana Mandlikova, fu numero 3 al mondo – non aveva mai giocato su questa superficie prima di una settimana fa, quando ha preso parte all’ITF 100 di Surbiton: dopo aver debuttato con una vittoria ai danni della britannica Webley-Smith, si era arresa alla belga Wickmayer. Tuttavia, le sono bastate due partite per superare le qualificazioni a Nottingham, da prima testa di serie, grazie ai due successi su Shymanovich e Snigur. Nel primo turno invece l’ha spuntata sulla bulgara Tomova, piegata in tre set (6-2 3-6 7-6).

Una “quasi” debuttante per la Giorgi

Non c’è alcun precedente con la Giorgi, che proprio per questo motivo farà bene a non prendere l’impegno sottogamba, facendo attenzione alla tennista a stelle e strisce.

Quello dell’azzurra, oggi numero 47 del ranking Wta, è stato un esordio tutto sommato convincente, in particolar modo dal punto di vista fisico – il ginocchio, per ora, regge – ma con i soliti alti e bassi che da sempre la contraddistinguono. Emblematico ciò che è avvenuto nel primo set: in vantaggio 5-1, la Giorgi si è fatta rimontare in maniera clamorosa, “salvandosi” poi al tie break. È filato invece tutto liscio nel secondo, con l’italiana che ha ripreso in mano la situazione, ha ritrovato il suo tennis ed ha finito per concedere solo due game alla Brengle. La vincente di questa sfida se la vedrà con la francese Alize Cornet, che a sorpresa ha eliminato la testa di serie Maria Sakkari.

Dove vedere Mandlik-Giorgi in diretta tv e streaming

Il match valido per il secondo turno del torneo Wta 250 di Nottingham tra Elizabeth Mandlik e Camila Giorgi sarà trasmesso giovedì 15 giugno in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale, su Sky canale 212), il canale ufficiale della FITP. Sarà possibile assistere alla sfida Mandlik-Giorgi anche in diretta streaming su SuperTennix (servizio gratuito esclusivamente per i tesserati FITP). L’incontro inizierà alle 12:00.

Mandlik-Giorgi: il pronostico

L’esperienza della Giorgi sull’erba dovrebbe fare la differenza contro una giocatrice che solo da pochi giorni si sta misurando su questa superficie. L’azzurra però è sempre imprevedibile e non è da escludere qualche passaggio a vuoto: i game complessivi saranno almeno 19.