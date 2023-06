Tennis, i pronostici sui tornei Atp e Wta di giovedì 15 giugno

Tennis, oggi scendono in campo i big. A Stoccarda tocca alle prime due teste di serie Tsitsipas e Fritz: pronostici.

Sono i big oggi a prendersi la scena nei tornei di Stoccarda e ‘s-Hertogenbosch, che lunedì scorso hanno dato il via alla stagione sull’erba. In Germania tocca alla testa di serie numero uno Stefanos Tsitsipas. Il greco rimette piede in campo a distanza di poco più di una settimana dalla rovinosa sconfitta patita contro Carlos Alcaraz al Roland Garros.

Una vera e propria lezione quella impartitagli dal giovane fenomeno spagnolo, che l’aveva già battuto lo scorso aprile a Barcellona, precludendogli la possibilità di vincere un titolo sulla sua amata terra rossa. Sull’erba invece Tsitsipas non ha mai ottenuto grossi risultati, almeno fino all’anno scorso, quando vinse l’Atp 250 di Maiorca, uno degli ultimi tornei di preparazione a Wimbledon. A Stoccarda esordirà contro il veterano francese Richard Gasquet, che come lui utilizza l’affascinante rovescio a una mano. Non sarà una passeggiata per l’ellenico, che in ogni caso dovrebbe avere la meglio in due set. Intrigante anche la sfida tra il padrone di casa Jan-Lennard Struff e Tommy Paul: l’americano è un’autentica bestia nera per il tedesco, che in 4 testa a testa non ha mai vinto un set.

Nettissime le due sconfitte rimediate nei primi mesi del 2023 all’Australian Open e a Indian Wells: lo statunitense prevarrà con ogni probabilità anche stavolta. Uno dei grandi favoriti per il titolo a Stoccarda è Taylor Fritz, considerato un potenziale outsider anche a Wimbledon: il russo Karatsev non dovrebbe rappresentare un problema per il californiano.

A ‘s-Hertogenbosch tocca debutta Medvedev

In Olanda, a ‘s-Hertogenbosch, dove ieri Jannik Sinner ha esordito battendo in due set il kazako Bublik, oggi è il turno della testa di serie numero uno Daniil Medvedev.

Il russo, che un anno fa perse a sorpresa la finalissima di questo torneo contro l’olandese van Rijthoven, deve riscattare la brutta figura al Roland Garros, dove è stato eliminato al primo turno dal semisconosciuto Seyboth Wild. Sull’erba negli ultimi due anni ha un record di 15 vittorie e 5 sconfitte e non dovrebbe sbagliare contro il francese Mannarino. Oltre a Medvedev, occhi puntati pure su Milos Raonic, tornato dopo due anni assenza: il canadese contro ogni pronostico ha esordito con un successo su un top 30 come il serbo Kecmanovic e potrebbe dare filo da torcere anche all’australiano Thompson. In campo anche le donne: a Nottingham la padrona di casa Harriet Dart può sorprendere l’ucraina Kalinina, solitamente più efficace su superfici più lente. Un’altra britannica che sogna il passaggio del turno è Jodie Burrage, che proverà a sovvertire i pronostici contro la polacca Linette.