Tennis, la tigre cambia “pelle”: il bikini maculato lascia senza fiato

Tennis, con l’arrivo della bella stagione per la tigre è arrivato il momento di cambiare “pelle”: il suo bikini non è certamente passato inosservato.

I tifosi hanno imparato a conoscerla per i suoi incredibili successi, che l’hanno portata a raggiungere i primi posti del ranking mondiale. Quest’anno è iniziato al meglio per lei e, ora, con l’arrivo dell’estate è tornata a sorprendere i suoi fan, ma fuori dal campo. Le temperature si fanno sempre più calde e la bella tennista non ha esitato un attimo a sfoderare il suo bikini maculato lasciando tutti i follower a bocca aperta.

Classe 1998, l’atleta bielorussa ha dimostrato di avere un grandissimo talento fin da bambina. Il padre, Sergey, è un ex giocatore di hockey sul ghiaccio ed è stato lui a trasmetterle la passione per la disciplina, prima di lasciarla prematuramente all’età di 44 anni. Nel 2016 ha debuttato nel circuito maggiore e, dopo un anno, si è aggiudicata la vittoria del suo primo titolo WTA a Mumbai, entrando nella top 100 della classifica.

Aryna Sabalenka si è sempre contraddistinta per la sua grinta ed energia, guadagnandosi il soprannome di “tigre bielorussa”. Le sue maggiori ispirazioni sono Maria Sharapova e Serena Williams e, come loro, è riuscita a raggiungere una notevole popolarità non solo nel mondo del tennis ma anche in quello dei social. Nel corso della sua carriera ha conquistato ben 13 titoli nel singolare, tra cui spicca l’Australian Open di quest’anno.

Tennis, una giornata all’insegna del mare per Aryba Sabalenka: l’atleta incanta tutti in costume

La giocatrice è sempre stata molto agguerrita e il 2023 si è aperto nel migliore del modi per lei, con il trionfo al WTA di Adelaide. Sabalenka è arrivata in finale senza essere mai sconfitta. È stata poi la volta dell’Australian Open, conclusosi con un’altra vittoria. I risultati ottenuti l’hanno portata nuovamente al secondo posto del ranking mondiale, posizione che continua ad occupare con orgoglio.

Come affermato precedentemente, la fama della tennista non si ferma all’ambito sportivo. Sabalenka è molto attiva sui social e il suo profilo Instagram vanta più di 600 mila follower. Oltre a condividere scatti che la mostrano impegnata sul campo, condivide spesso la sua vita quotidiana e gli splendidi servizi fotografici per cui posa occasionalmente, con una disinvoltura ed una classe da vera modella.

La tennista è dotata di una bellezza che è impossibile non notare e di un fisico scolpito che hanno fatto breccia nel cuore di tantissimi utenti. L’immagine che vi proponiamo è stata postata dalla “tigre bielorussa”, in ricordo del soggiorno passato a Mallorca. I fan non si sono lasciati scappare lo scatto, in cui sfoggia la sua meravigliosa silhouette con indosso un costume maculato che le calza a pennello.