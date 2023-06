Verratti alla Roma, spunta anche la quota dei bookmaker

Verratti alla Roma, ieri è uscita questa bomba di mercato che potrebbe far debuttare in Serie A il giocatore del Psg. E spunta anche la quota dei bookmaker

Nella giornata di ieri, Radio Radio, ha lanciato una vera e propria bomba di mercato che potrebbe senza dubbio essere clamorosa qualora davvero riuscisse. La Roma sarebbe interessata a Marco Verratti. Il centrocampista, adesso con la Nazionale di Mancini che domani sera affronterà la Spagna nella semifinale di Nations League, potrebbe lasciare Parigi essere andato direttamente in Francia dal Pescara senza mai passare dalla Serie A.

Sì, Verratti il massimo campionato italiano non lo ha mai toccato e chissà, adesso il 31enne potrebbe davvero iniziare a pensare di farlo. Nei mesi scorsi si è parlato anche della Juventus, interessata da quelle che potevano essere le prestazioni di un giocatore che in Francia ha un ingaggio improponibile per le squadre italiane visto che sfonda il muro dei 10milioni di euro. Ma magari con un ritocco verso il basso quello che al momento si potrebbe considerare solamente un sogno potrebbe diventare realtà. Intanto, in tutto questo, c’è pure da dire che adesso si sono messi pure i bookmaker, che hanno piazzato la quota di un possibile approdo di Verratti alla corte di Mourinho.

Verratti alla Roma, ecco la quota di Sisal

A lanciarlo nel proprio palinsesto in queste ore ci ha pensato Sisal con una quota che fa sognare i tifosi della Roma. Sì, non una quota altissima, come si potrebbe pensare, ma una che agli occhi degli scommettitori appare pure fattibile.

Un possibile arrivo di Verratti alla Roma infatti è dato a 4,50 volte la posta. Una quota normale se si pensa al tipo del giocatore in questione, a quello che ha vinto durante la carriera ma, soprattutto, a quello che ha fatto vedere durante la sua carriera con la maglia dei parigini e della Nazionale azzurra di Mancini. Insomma, una quota che non chiude nessuna possibilità anzi, che la apre pure in maniera importante possiamo dire. Che il sogno possa diventare realtà? Qualcuno ci crede, a dire il vero.