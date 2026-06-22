Pronostici Portogallo-Uzbekistan: marcatore e tiri in porta

Pronostici Portogallo-Uzbekistan: la squadra di Martinez alla ricerca della prima vittoria dopo il pareggio contro il Congo. Le scelte

Non ha debuttato nel migliore dei modi il Portogallo in questo Mondiale. Una partita, quella contro il Congo, che non ha fatto davvero vedere il potenziale che questa squadra, guardando i nomi della formazione, effettivamente ha.

Ronaldo e soci (CR7 è stato il grande assente del primo match) sono chiamati al pronto riscatto contro l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro, una squadra che ha poche qualità, che si è ritrovata non per caso al Mondiale ma sicuramente non ha nessuna ambizione. Andiamo a vedere insieme, quindi, valutando ovviamente il fatto che il Portogallo è favorito, quali sono gli uomini che possono essere decisivi.

Pronostici Portogallo-Uzbekistan: le nostre scelte

Non possiamo non nominare, per quanto riguarda il marcatore, Cristiano Ronaldo. Il fenomeno, perché questo rimane, un giocatore di un altro livello, vuole rifarsi, vuole rimettere a tacere le critiche che gli sono piovute addosso dopo la prestazione che è stata anonima contro il Congo. Ci aspettiamo un passo diverso, un uomo che ha voglia di segnare per dimostrare, alla soglia dei 42 anni, di essere ancora in grado di fare la differenza.

Passiamo ai tiratori in porta: Joao Neves ha segnato di testa al debutto, e non è diciamo la sua specialità. Parliamo di un giocatore molto abile negli inserimenti, comunque, e che almeno un’altra conclusione dentro lo specchio della porta la dovrebbe trovare. Così come Bruno Fernandes, incaricato a battere tutti i palloni da fermo ma non solo, anche per le indiscutibili qualità tecniche che possiede, potrebbe servire un altro assist. Una conclusione nello specchio, visto che si ritrova spesso nell’area di rigore avversaria e penso poco a difendere, ce la possiamo anche aspettare da Nuno Mendes.

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