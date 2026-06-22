Pronostico Inghilterra-Ghana: il debutto ha cambiato tutto

Inghilterra-Ghana è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026: dove vederla, formazioni e pronostico
Il debutto con quattro gol rifilati alla Croazia ha fatto capire che pure l’Inghilterra se la potrebbe giocare in questo Mondiale. Non è facile fare quattro reti ad una squadra comunque attrezzata come quella croata. La prova di forza, quindi, è stata davvero importante.
Non c’è solo Kane a trascinare. Ma anche dalla panchina, ad esempio, Tuchel ha tirato fuori Rashford che ha segnato e chiuso i conti in anticipo. E se venisse migliorata la fase difensiva, possiamo tranquillamente confermare che questa Inghilterra, che pare davvero matura, può cercare di arrivare in fondo. La sfida contro il Ghana è un banco di prova importante. Se i Leoni inglesi riusciranno a mantenere basso il profilo senza esaltarsi e senza pensare che il passaggio del turno è già assicurato, allora potrebbero vincere pure facilmente questo match. E noi crediamo che possano riuscirci.
Il Ghana ha avuto più difficoltà del previsto nel battere Panama al debutto. Ma alla fine quello che conta è il risultato e gli africani hanno fatto il loro, rischiando poco oggettivamente e sbagliando anche diverse occasioni. Un pareggio alla squadra ghanese potrebbe stare bene, quindi ci aspettiamo senza dubbio un atteggiamento molto difensivo. Un punto fa la differenza e poi all’ultima giornata ci sarà la Croazia. Non è il massimo. Riusciranno a raggiungere il proprio obiettivo? Crediamo di no, l’Inghilterra ha fatto davvero bene al debutto e si candida, come detto, ad arrivare in fondo. Un’altra vittoria ci pare possa essere assicurata. O quasi.
Come vedere Inghilterra-Ghana in diretta tv e in streaming
Inghilterra-Ghana è in programma martedì alle 22:00 (ora italiana) al Lincoln Financial Field di Philadelphia, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. La partita in questione si potrà seguire in chiaro anche sulle reti della Rai.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Ci aspettiamo un Inghilterra di nuovo vincente dentro una gara da almeno tre reti complessive. Un’affermazione inglese, tra le altre cose, dovrebbe arrivare anche senza subire nemmeno una rete.
Le probabili formazioni di Inghilterra-Ghana
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.
GHANA (4-1-4-1): Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Minseh; Yirenkyi, Partey; Fatawu, Sulemana, Semenyo; Ayew.
POSSIBILE RISULTATO: 3-0
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