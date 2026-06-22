Home » CALCIO » Anteprime » Pronostico Inghilterra-Ghana: il debutto ha cambiato tutto

Pronostico Inghilterra-Ghana: il debutto ha cambiato tutto

di

Inghilterra-Ghana è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026: dove vederla, formazioni e pronostico

Il debutto con quattro gol rifilati alla Croazia ha fatto capire che pure l’Inghilterra se la potrebbe giocare in questo Mondiale. Non è facile fare quattro reti ad una squadra comunque attrezzata come quella croata. La prova di forza, quindi, è stata davvero importante.

Pronostico Inghilterra-Ghana
Pronostico Inghilterra-Ghana: il debutto ha cambiato tutto (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non c’è solo Kane a trascinare. Ma anche dalla panchina, ad esempio, Tuchel ha tirato fuori Rashford che ha segnato e chiuso i conti in anticipo. E se venisse migliorata la fase difensiva, possiamo tranquillamente confermare che questa Inghilterra, che pare davvero matura, può cercare di arrivare in fondo. La sfida contro il Ghana è un banco di prova importante. Se i Leoni inglesi riusciranno a mantenere basso il profilo senza esaltarsi e senza pensare che il passaggio del turno è già assicurato, allora potrebbero vincere pure facilmente questo match. E noi crediamo che possano riuscirci.

Il Ghana ha avuto più difficoltà del previsto nel battere Panama al debutto. Ma alla fine quello che conta è il risultato e gli africani hanno fatto il loro, rischiando poco oggettivamente e sbagliando anche diverse occasioni. Un pareggio alla squadra ghanese potrebbe stare bene, quindi ci aspettiamo senza dubbio un atteggiamento molto difensivo. Un punto fa la differenza e poi all’ultima giornata ci sarà la Croazia. Non è il massimo. Riusciranno a raggiungere il proprio obiettivo? Crediamo di no, l’Inghilterra ha fatto davvero bene al debutto e si candida, come detto, ad arrivare in fondo. Un’altra vittoria ci pare possa essere assicurata. O quasi.

Come vedere Inghilterra-Ghana in diretta tv e in streaming

Come vedere Inghilterra-Ghana
Come vedere Inghilterra-Ghana in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Inghilterra-Ghana è in programma martedì alle 22:00 (ora italiana) al Lincoln Financial Field di Philadelphia, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. La partita in questione si potrà seguire in chiaro anche sulle reti della Rai.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Inghilterra è quotata 1.22 su GoldbetLottomatica e a 1.22 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.50 su GoldbetLottomatica e 1.50 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Ci aspettiamo un Inghilterra di nuovo vincente dentro una gara da almeno tre reti complessive. Un’affermazione inglese, tra le altre cose, dovrebbe arrivare anche senza subire nemmeno una rete.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Ghana

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.
GHANA (4-1-4-1): Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Minseh; Yirenkyi, Partey; Fatawu, Sulemana, Semenyo; Ayew.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni