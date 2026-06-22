Pronostico Panama-Croazia: vittoria in tasca con il ritorno all’antico

Panama-Croazia è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì all’01:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sarà anche anagraficamente datata, come fanno notare in parecchi. Ma questa Croazia non difetta né di talento né di personalità ed è proprio grazie a queste due caratteristiche che nella gara d’esordio Modric e compagni sono riusciti a rimanere in qualche modo a galla contro l’Inghilterra, una delle selezioni più forti del Mondiale, tenendole testa per almeno un tempo.

All’intervallo, infatti, le due squadre erano rientrate negli spogliatoi sul punteggio di 2-2, nonostante gli uomini di Tuchel fossero stati molto più pericolosi (1.38 xG contro lo 0.37 dei croati) e la nazionale a scacchi biancorossi si fosse limitata ad approfittare dei non pochi spazi lasciati dagli avversari, disposti a concedere qualcosa pur di rimanere sempre aggressivi e a fare del pressing offensivo la loro miglior arma, insieme ovviamente ai calci piazzati (una vera e propria spina nel fianco).

Nella ripresa, però, la Croazia ha perso brillantezza e sul piano fisico non è più riuscita a rimanere al passo dell’Inghilterra, tornata in vantaggio praticamente subito: il gol del 3-2 firmato da Bellingham ha scritto di fatto la parola fine su una partita comunque ben approcciata dalla truppa di Zlatko Dalic. Il 4-2 finale è forse troppo severo per una squadra che deve in ogni caso fare tesoro delle cose positive contenute nel match di Arlington. Anche perché le ultime due gare del girone, contro Panama e Ghana, sono da vincere a tutti i costi per avere la certezza di approdare alla fase ad eliminazione diretta (sarebbe la terza volta consecutiva per i Vatreni).

Canaleros sfortunati all’esordio

La sfida con Panama rappresenta senza dubbio un importante banco di prova per i balcanici. Sì, perché i centramericani, guidati dal ct ispanolandese Thomas Christiansen – da giocatore cresciuto nel leggendario Barcellona di Johan Cruijff – non avrebbero assolutamente meritato di perdere nel primo match contro il Ghana, che invece l’ha spuntata a tempo praticamente scaduto con un gol del classe 2006 Yirenkyi.

I Canaleros, pur senza grandi nomi e con un tasso tecnico inferiore alle Black Stars, si erano fatti valere puntando su un impianto di gioco abbastanza collaudato, che gli ha permesso di costruire più occasioni del Ghana (11 tiri totali contro 7), anche se meno pulite rispetto a quelle degli africani, come dimostrano gli xG. Eppure il calcio a volte sa come rendersi crudele e una delle poche disattenzioni nel finale è costata carissima a Panama, ora praticamente costretto a fare l’impresa contro la Croazia per non salutare in anticipo il Nordamerica. Questa selezione, è opportuno ricordarlo, è ancora alla ricerca del suo primo punto in un Mondiale: nel 2018 in Russia perse tutte e tre le partite della fase a gironi.

Mentre non sono previsti grossi cambiamenti da parte di Christensen, dall’altro lato la Croazia – come annunciato dallo stesso Dalic – dovrebbe tornare a quattro dietro, accantonando l’esperimento della difesa a tre. Confermato anche il giovane difensore Vuskovic, difeso pubblicamente dal ct malgrado gli errori commessi contro l’Inghilterra.

Come vedere Panama-Croazia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Panama e Croazia è in programma nella notte tra martedì e mercoledì all’01:00 (ora italiana) al BMO Field di Toronto, in Canada, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Comparazione quote

La vittoria della Croazia è quotata a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.54 su Sportbet. Il segno “Over 1.5 Ospite” è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Sportbet.

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Il pronostico

Nonostante le poca brillantezza atletica e il trend negativo in difesa – solo una volta ha subito meno di due gol nelle ultime quattro, il tasso tecnico e la personalità della Croazia nei momenti spartiacque rimangono di un altro pianeta. Con il ritorno al collaudato modulo a quattro e l’immensa esperienza del centrocampo guidato da Modric, i croati si imporranno sui centramericani, portandosi a casa tre punti vitali per il passaggio del turno. Panama sarà costretto a sbilanciarsi nel corso del match per evitare l’eliminazione precoce. La qualità negli inserimenti dei centrocampisti croati e il ritrovato cinismo di Musa sotto porta suggeriscono che la Croazia possa segnare almeno due reti nel corso dei 90 minuti.

Le probabili formazioni di Panama-Croazia

PANAMA (3-4-3): Mosquera; Ramos, Cordoba, Andrade; Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman; Cristian Martinez, Waterman, Tomas Rodriguez.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic, Mario Pasalic; Perisic, Musa, Kramaric.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2