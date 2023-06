Il piano bianconero: “La Juventus può aspettare ancora Giuntoli”

Pur avendo già cominciato a ragionare di cessioni e acquisti, la Juventus potrebbe aspettare ancora a fare i grandi colpi per poter prendere Giuntoli dal Napoli.

Emanuele Gamba, giornalista di Repubblica, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY. Il giornalista ha parlato dei piani di mercato della Juventus, del futuro di Allegri e poi della posizione di Inzaghi all’Inter.

“Inzaghi ha chiesto in primis il prolungamento di contratto“, ha annunciato Gamba. “Gli ultimi due mesi hanno cambiato decisamente il suo status. Prima era in discussione, e se ci fosse stata un’alternativa affidabile, probabilmente lo avrebbe esonerato. Oggi Inzaghi è un allenatore solido, su di lui l’Inter punta anche in prospettiva futuro e cerca profili in linea con le sue idee. Il prossimo passo da fare è quello di trovare continuità in campionato”.

Quindi Inzaghi potrebbe aver chiesto delle garanzie durante il primo summit con la proprietà: vuole che i titolari non siano ceduti e che Marotta gli porti a Milano qualche giocatore adatto al suo modulo.

“La Juventus aspetterà ancora Giuntoli“, ha continuato il giornalista. “Con la promozione di Manna si è risolto un problema, vale a dire iniziare a preparare delle trattative. Magari potrebbero decidere di aspettarlo ancora per un anno… Ma l’idea della Juventus è di aspettare Giuntoli per organizzare il vero mercato. Giuntoli, me lo immagino con funzioni simili a quelle di Marotta. Accanto a lui, poi, ci sarebbe stato un dirigente come Manna che avrebbe fatto da Paratici, per così dire”.

Parlando di cessioni, il giornalista ha ribadito che a suo giudizio, in Serie A, non ci sono giocatori incedibili. “Ora davanti a certe offerte partono tutti. Difficile che possa restare Rabiot, in casa Juventus al momento è tutto nebuloso. Bisogna capire se farà le coppe, conta soprattutto per la rosa che devi costruire. Con il solo campionato, si possono fare valutazioni differenti”.

La Juventus vuole aspettare Giuntoli: “La situazione è complicata“

“Sarà decisiva la questione Milik“, ha continuato l’intervistato. “Poteva essere riscattato a 7 milioni, che mi sembrava una cifra interessante. Se non può spendere 7 milioni per un giocatore esperto ed affidabile come lui, allora vuol dire che la situazione è molto complicata”.

“La Juventus già in passato ha esonerato un allenatore e pagato un altro. Allegri dovrebbe rimanere. Credo allora sia prevalso questo ragionamento: l’anno prossimo sarà una stagione di transizione perché non ci sarà la Champions, e questo pesa anche sul prestigio. Il mercato sarà di sofferenza“.

“La Juventus sarà diversa, ma non può far partire una programmazione pluriennale. Prendere un allenatore nuovo in questo contesto era un rischio enorme, anche per lo stesso allenatore. Allegri ha dimostrato di saper gestire bene queste situazioni”.