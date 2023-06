Tennis, i pronostici sui tornei Atp e Wta di martedì 13 giugno

Tennis, ieri è iniziata la stagione su erba. Oggi è in programma un altro ritorno importante, quello di Nick Kyrgios: pronostici.

La stagione su erba è appena iniziata ma ha subito riservato qualche sorpresa. Fuori al primo turno il campione in carica di Stoccarda, Matteo Berrettini, ieri sconfitto dal suo amico Lorenzo Sonego nel derby tutto italiano.

L’ex numero uno d’Italia ha vinto soltanto tre game ed ha evidentemente pagato a caro prezzo i due mesi di stop forzato per un problema agli addominali. Ritorno felice invece per il canadese Milos Raonic: il finalista di Wimbledon 2016 ha rimesso piede in campo dopo due anni ma è riuscito, nonostante la ruggine, a battere un top 30 come il serbo Kecmanovic. Oggi invece tocca a Nick Kyrgios, un altro che come Berrettini e Raonic è andato a un passo dal trionfare ai Championships. L’istrionico tennista australiano non gioca una partita ufficiale dallo scorso ottobre e prima degli Australian Open, dove era tra i più attesi, ha deciso di operarsi al ginocchio. Il suo, tuttavia, è un esordio comodo, contro il cinese Yibing, che non ha mai giocato sull’erba prima d’ora: anche se non al 100%, Kyrgios dovrebbe avere la meglio in due set. A Stoccarda si rivedrà anche Daniel Altmaier, giustiziere di Jannik Sinner al Roland Garros. Il tedesco potrà contare sul supporto del pubblico ma sull’erba non ha mai ottenuto risultati rilevanti e non sarà semplice eliminare uno più ferrato di lui sulle superfici veloci come l’australiano O’Connell.

Vittoria alla portata per Tommy Paul – tra i principali favoriti in questo Boss Open – contro il francese Bonzi, mentre si profila un match lungo tra il canadese Shapovalov e l’ungherese Fucsovics, due giocatori che sui prati in passato se la sono sempre cavata.

La Haddad Maia difende il titolo a Nottingham

In Olanda, a s-Hertogenbosch, va in cerca di riscatto Brandon Nakashima, che un anno fa fece molto bene a Wimbledon, venendo eliminato agli ottavi di finale proprio da Kyrgios.

Finora il 2023 ha riservato quasi solo delusioni al giovane statunitense, che però contro il finlandese Ruusuvuori dovrebbe riuscire ad archiviare il momento negativo. Poche chance invece per il “terraiolo” Laslo Djere, che sull’erba è meno efficace e farà verosimilmente molta fatica contro uno specialista come il lituano Berankis. Match di difficile lettura quello tra McDonald e Ivashka, che proprio come lo scorso anno si ritrovano di fronte a s-Hertogenbosch: all’epoca la spuntò il bielorusso in tre set. Tra le donne in campo a Nottingham, occhi puntati sulla brasiliana Beatriz Haddad Maia, reduce dalla semifinale al Roland Garros in cui ha saputo tenere testa alla numero uno al mondo Swiatek. Sull’erba un anno fa la tennista di San Paolo vinse ben due titoli di fila, tra cui lo stesso Rothesay Open: dovrebbe avere vita facile sull’ucraina Tsurenko.

Nel derby elvetico Jil Teichmann proverà a voltare pagina contro la connazionale Golubic, in un match potenzialmente molto equilibrato. A s-Hertogenbosch la sorpresa invece potrebbe essere l’olandese Pattinama Kerkhove: un anno fa a Wimbledon mise in grossa difficoltà la Swiatek ed ha tutto per spuntarla contro l’australiana Birrell. Torna in campo infine anche Venus Williams, la 7 volte campionessa Slam che sta per compiere 43 anni: affascinante scontro generazionale con la svizzera Naef, che di anni ne ha solo 17.