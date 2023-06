Sonego-Berrettini, Atp Stoccarda: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Sonego-Berrettini è un match valido per il primo turno del torneo Atp 250 di Stoccarda: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Per uno strano scherzo del destino (e del sorteggio) i due amici per la pelle Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini si ritrovano di nuovo l’uno contro l’altro. E sempre sull’erba di Stoccarda, proprio come un anno fa. Sarà dunque derby azzurro già al primo turno – nella passata stagione si scontrarono invece ai quarti di finale – tra il torinese e il romano, entrambi protagonisti di uno dei primi tornei che inaugurano la cosiddetta “stagione verde”.

La sfida tutta italiana con Sonego, per Berrettini, oggi numero 20 al mondo, coincide con il ritorno nel circuito dopo due mesi esatti. Era il 12 aprile quando il finalista di Wimbledon 2021 giocava la sua ultima partita prima di infortunarsi nuovamente al muscolo obliquo interno. Si fece male a Montecarlo, durante la partita con Francisco Cerundolo. Dopo aver battuto l’argentino in un combattutissimo match terminato al terzo set, il giorno seguente fu costretto a dare forfait prima della gara con il danese Rune. Berrettini ha dunque deciso di saltare l’intera stagione su terra battuta – dove non aveva molti punti da difendere – e di prepararsi per quella su erba, superficie che ha sempre esaltato le sue caratteristiche, quella dove ha ottenuto finora i risultati migliori. Lo scorso anno trionfò proprio a Stoccarda, battendo Andy Murray nella finalissima, per poi fare il bis al torneo del Queen’s.

Il percorso di Sonego inizierà dunque proprio dal match contro il campione in carica. Il 28enne torinese è reduce da una stagione tutto sommato buona sulla terra rossa. Ha raggiunto gli ottavi di finale al Roland Garros, arrendendosi al russo Khachanov dopo aver vinto il primo set (nel turno precedente si era imposto sul numero 7 al mondo Rublev). Buona anche la corsa romana: nella Capitale Sonego è stato eliminato da un top 10 come Stefanos Tsitsipas. Lo scontro fratricida con Berrettini sarà il secondo a livello Atp, ma i due si sono affrontati due volte pure nel circuito Challenger. Il romano prevalse in entrambe le occasioni: a Brescia (2016) ed a Phoenix, nel 2019.

Dove vedere Sonego-Berrettini in diretta tv e streaming

Il match valido per il primo turno del torneo Atp 250 di Stoccarda tra Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini sarà trasmesso lunedì 12 giugno in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, sul satellite canale 212). Per gli abbonati Sky invece su Sky Sport Uno (canale 201) o su Sky Sport Tennis (canale 205). Sarà possibile vedere la sfida tra Sonego e Berrettini in diretta streaming anche su SuperTennix (servizio gratuito esclusivamente per i tesserati FITP) e su Sky Go. L’incontro non inizierà prima delle 15:00.

Sonego-Berrettini: il pronostico

Sonego ha un buon feeling con l’erba: su questa superficie vinse il suo primo titolo Atp ad Antalya nel 2019. E già lo scorso anno riuscì ad impensierire uno specialista come Berrettini, trascinandolo al terzo set. Il romano parte favorito ma sono troppe le incognite su di lui dal punto di vista fisico. Preferibile orientarsi sul numero di game complessivi, che verosimilmente sarà superiore a 22.