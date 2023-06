Tennis, i pronostici sui tornei Atp e Wta di lunedì 12 giugno

Tennis, inizia ufficialmente la stagione sull’erba. Riflettori puntati sul derby tra Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini: pronostici.

Lo swing sulla terra rossa si è concluso ieri con la vittoria di Novak Djokovic al Roland Garros, con il fenomenale tennista serbo che battendo Casper Ruud in finale è diventato il giocatore con più Slam della storia, staccando anche Rafa Nadal.

Oggi invece inizia ufficialmente la stagione su erba: la marcia di avvicinamento a Wimbledon, in programma tra meno di un mese, parte come ogni anno dai tornei di Stoccarda, s-Hertogenbosch (maschile e femminile) e Nottingham. Sulla superficie verde, si sa, cambia tutto. E le sorprese, soprattutto nei primi giorni, sono dietro l’angolo. Nel torneo tedesco rischia grosso Lorenzo Musetti: il giovane talento azzurro sull’erba non ha mai vinto una partita nella sua carriera da professionista e al primo turno il croato Borna Gojo, arrivato dalle qualificazioni, potrebbe rivelarsi una potenziale buccia di banana, pur non essendo come l’italiano uno specialista della superficie. I riflettori però saranno puntati sul derby tra i due amici Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, che come lo scorso anno si ritrovano l’uno contro l’altro a Stoccarda. Il romano ritorna in campo a distanza di circa due mesi dall’infortunio patito a Montecarlo.

L’erba è il suo habitat naturale ma nello scontro fratricida con il piemontese potrebbe pagare il lungo stop forzato. Lo statunitense Christopher Eubanks può invece sorprendere il veterano Richard Gasquet, che è apparso in netto calo dopo il titolo conquistato lo scorso gennaio ad Auckland, in Nuova Zelanda.

Il ritorno di Raonic

Si gioca anche nei Paesi Bassi, a s-Hertogenbosch, torneo che nei turni successivi vedrà protagonista anche il nostro Jannik Sinner, che ha usufruito di una wild card.

C’è tanta curiosità sul rientro nel circuito di Milos Raonic, finalista a Wimbledon ed ex top 10, che non gioca una partita ufficiale da luglio 2021. L’ex allievo di Riccardo Piatti affronterà il serbo Miomir Kecmanovic: le incognite dal punto di vista della forma fisica fanno ovviamente propendere per il nativo di Belgrado. Ugo Humbert potrebbe sfidare Sinner nei quarti ma il francese ha un esordio complicato contro l’australiano Jason Kubler. Per quanto riguarda il circuito femminile, cerca riscatto a Nottingham Camila Giorgi. L’italiana ha già battuto la britannica Madison Brengle sull’erba e, a meno di problemi fisici, dovrebbe ripetersi. A s-Hertogenbosch l’americana Emina Bektas potrebbe sovvertire i pronostici contro l’ungherese Dalma Galfi. Probabili tre set, infine, in Niemeier-Watson.