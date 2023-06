Gaia Sabbatini, spettacolo a tutto schermo: tempesta di like su Instagram

Gaia Sabbatini sceglie un abito molto speciale per festeggiare il suo compleanno: è stretto come una seconda pelle.

L’hanno sommersa di post e di auguri. Nel vero senso della parola. Perché oltre ad essere una delle stelle più luminose dell’atletica leggera italiana, Gaia Sabbatini è anche una ragazza “qualunque” circondata, in quanto tale, da una miriade di amici che le vogliono, a quanto pare, un gran bene.

E così, nel giorno del suo compleanno, la mezzofondista azzurra è stata travolta da un’incredibile ondata di affetto. Sono state tantissime le persone che hanno voluto dedicarle un pensiero in questa occasione così speciale. Inclusi i suoi fan, sempre più numerosi, che hanno ben pensato di rendere questo 10 giugno ancor più pirotecnico con i loro messaggi di auguri. La campionessa, per tutta risposta, ha deciso di fare loro un regalo. Anzi, per la verità gliene ha fatto ben più di uno, considerando che nel bel mezzo dei festeggiamenti per i suoi 24 anni ha postato una carrellata di fotografie talmente belle che meriterebbero di essere incorniciate.

Una fra tutte, tuttavia, ha attirato l’attenzione degli utenti di Instagram che seguono il suo affollatissimo profilo social. E non dovrebbe esserci bisogno di chiedere perché: vi basterà guardare con attenzione lo scatto in questione, per capire come mai abbia attirato così tanto l’attenzione guadagnandosi il “titolo” di scatto più focoso condiviso sulla piattaforma nel corso del fine settimana che ci siamo ormai lasciati alle spalle.

Gaia Sabbatini, l’abito è un velo: si vede tutto

Gaia Sabbatini, chi la conosce lo sa, è una talentuosa mezzofondista ed è anche, cosa che di certo non guasta, una ragazza bella come poche. I suoi occhi azzurri, uniti ad un fisico scolpito dalle tante ore trascorse in pista e in palestra, sono un mix esplosivo e potenzialmente “pericolosissimo” per i suoi fan.

Ecco perché la foto che ha pubblicato nel giorno del suo 24esimo compleanno su Instagram ha riscosso tanto successo. Stavolta non indossa i suoi proverbiali completini sportivi, con indosso i quali è sempre e comunque stratosferica. No, in questa occasione tanto speciale la bella campionessa di Teramo ha deciso di optare per qualcosa di molto più audace, ben consapevole del fatto che avrebbe attirato a sé gli occhi di tutti.

L’abito arancione che ha sfoggiato il 10 giugno scorso è stretto come una seconda pelle, e sapete cosa vuol dire questo? Che fascia il suo fisico perfetto e le sue curve da paura, soprattutto il lato B, in maniera perfetta. Senza contare, poi, l’ulteriore pizzico di sensualità dato dal fatto che da sotto il vestito fa capolino la forma del suo intimo. Una foto, insomma, che faremo fatica a dimenticare.