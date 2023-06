Superenalotto, UFFICIALE: estrazioni straordinarie al via

Superenalotto, adesso è anche UFFICIALE: estrazione straordinaria al via. Ecco da quando e fino a quando ci sarà questa novità

State attenti. Soprattutto se giocate sempre gli stessi numeri, quelli di una vita. Non vorremmo che uscissero proprio quel giorno. Il venerdì. Perché sì, adesso è anche ufficiale, ci sarà una quarta estrazione del Superenalotto e di conseguenza anche di tutti gli altri gioco che sono collegati.

Sì, quattro estrazioni ogni settimana, ma non da subito, avrete ancora un poco di tempo per recepire la notizia e quindi anche fare i vostri stravolgimenti quotidiani, soprattutto se andavate e andate a giocare dal tabaccaio e non a casa con l’applicazione. Dal prossimo 7 luglio infatti così come si legge ufficialmente “è introdotta una estrazione settimanale aggiuntiva del “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar”, da espletarsi nella giornata di venerdì“. Ovviamente questa determina non tocca solamente il Superenalotto, ma anche il 10eLotto e Simbolotto. Ma fino a quando? Per tutto il 2023. Sì, avete letto bene, dal 7 luglio fino all’estrazione del 29 dicembre. Tutto questo, così come vi avevamo anticipato qualche tempo fa, per andare incontro a quelle che sono le esigenze della regione Emilia-Romagna che è stata duramente colpita da un’alluvione che ha messo in ginocchio purtroppo moltissime persone. Arriverà in questo modo un aiuto concreto da parte dello Stato Italiano.

Superenalotto, occhio alle date

In questo lasso così lungo di tempo ci sono anche delle date festive. E nella determina si legge anche questo: “L’estrazione di venerdì 8 dicembre 2023 del concorso “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar”, ricadente in giornata di festività nazionale riconosciuta agli effetti civili, è posticipata a sabato 9 dicembre 2023. L’estrazione di sabato 9 dicembre 2023 del concorso “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” è posticipata, per l’effetto di quanto stabilito al precedente comma 1, a lunedì 11 dicembre 2023″.

Insomma, si fa chiarezza sul futuro e si fa chiarezza su quello che sono le date da tenere in considerazione. Occhio quindi, perché tra poco meno di un mese si inizierà a giocare anche il venerdì per i giochi in questione e come detto prima se siete abituati ai soli tre giorni settimanali c’è anche il quarto da tenere in considerazione seria e vera. Non ve lo dimenticate!