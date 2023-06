Foggia-Lecco, finale playoff Serie C: tv in chiaro, streaming gratis, pronostici

Foggia-Lecco è un match valido per l’andata della finale dei playoff di Serie C e si gioca martedì alle 21:30: tv, formazioni, pronostici.

La Serie B 2023-24 è quasi al completo: resta un solo posto da assegnare. A contenderselo saranno Foggia e Lecco, le uniche due squadre “sopravvissute” alla lotteria dei playoff della Serie C, una sorta di mini-campionato che ha avuto inizio esattamente un mese fa.

Due outsider, che nel loro percorso sono state capaci di imporsi, contro ogni pronostico, su avversari decisamente più quotati, che avevano fatto meglio nella stagione regolare, piazzandosi più in alto di loro nelle classifiche dei rispettivi gironi. Questa finale è dunque un premio per entrambe, per non aver mollato nei momenti più difficili, quando l’eliminazione sembrava a un passo. Surreale il percorso dei Satanelli, guidati da un tecnico esperto come Delio Rossi – tornato ad allenare a marzo dopo un’inattività di tre anni – che da anni sognava di prendersi una rivincita del genere. Il Foggia, infatti, era praticamente con un piede e mezzo fuori già nel secondo turno, avendo perso 4-1 l’andata del derby con l’Audace Cerignola. Ma una clamorosa rimonta nel ritorno (3-0) con tanto di gol decisivo realizzato all’ultimo respiro, ha permesso ai rossoneri di qualificarsi grazie al miglior piazzamento. Poi i pugliesi l’hanno spuntata con il favoritissimo Crotone (1-0 e 2-2) ed in semifinale hanno avuto la meglio sul Pescara del grande ex Zeman, battuto ai rigori dopo aver azzerato per ben due volte lo svantaggio nei minuti finali.

Quante assenze nel Lecco

Una cavalcata sensazionale anche quella dei blucelesti di Luciano Foschi, che ora sognano di riportare il club lariano in cadetteria dopo mezzo secolo.

Il Lecco sembrava non avere chance contro due corazzate, Pordenone e Cesena, eliminate addirittura dopo aver perso la gara d’andata davanti al proprio pubblico. Decisive le vittorie in trasferta: quasi impossibile da prevedere quella ottenuta giovedì scorso in un “Manuzzi” quasi tutto esaurito ai danni dei romagnoli, castigati prima da un gol di Buso ed infine beffati ai calci di rigore. La finalissima si gioca con la formula andata e ritorno e, come per le semifinali, non conta più la posizione in classifica: in caso di parità di punti dopo i 180 minuti ci saranno supplementari ed eventualmente rigori. Rossi deve fare a meno dello squalificato Vacca, assenza che si aggiunge a quelle di Nobile, Beretta e Odjer, ma recupera Kontek e Di Noia. Numerose le defezioni anche per Foschi: il tecnico del Lecco non potrà contare su Lakti, Galli, Battistini, Ilari, Enrici e sullo squalificato Giudici.

Come vedere Foggia-Lecco in diretta tv in chiaro e streaming gratis Foggia-Lecco, in programma martedì alle 21:30, sarà possibile seguirla su Eleven Sports, che da diversi anni ha acquisito i diritti del campionato di terza serie. Basterà scaricare l’applicazione sulla vostra smart tv per poter seguire la sfida. Eleven Sports offre tre tipi di abbonamenti: la singola partita, un pacchetto mensile e un pacchetto annuale per non perdersi nemmeno un minuto della Serie C. Anche Rai 2 darà la possibilità di seguire questa sfida in chiaro. Sarà possibile assistere alla finale playoff tra Foggia e Lecco anche su Sky (canale 203 e 251) mentre Rai Play garantirà la diretta streaming gratuita.

Il pronostico

I 12mila dello “Zaccheria” spingeranno il Foggia ma il Lecco in questi playoff ha dimostrato di sapersela cavare, uscendone fuori con coraggio e personalità, anche in ambienti ostili. Si profila dunque una gara aperta, da almeno una rete per parte: segno che ha caratterizzato ben cinque partite su sette disputate dal Foggia nella lunga postseason. I rossoneri dovrebbero riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Foggia-Lecco

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso; Leo, Kontek, Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Petermann, Schenetti, Costa; Peralta, Ogunseye.

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Bianconi, Lepore; Martorelli, Girelli, Ardizzone, Zuccon, Zambataro; Buso, Pinzauti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1