Scommesse, 50mila euro con gli over: sentenza Manchester City

Scommesse, 50mila euro solo con gli over. La sentenza è stata il Manchester City. Ecco quello che è successo. Giocata da urlo!

Stanno regalando molti soldi le scommesse sportive in questo mese di giugno. E non è semplice, visto che siamo alla fine della stagione di partite in giro, o almeno quelle dei massimi campionati, ormai sono finite. Ma gli scommettitori non si fermano, anzi, rilanciano. E con un poco di pazienza riescono a centrare bei colpi.

Una settimana fa vi abbiamo parlato di quello scommettitore che con partite spalmate nell’arco di un mese, su Replatz, è riuscito a centrare una vincita importante. Ed è lo stesso bookmaker che adesso regala altri 50mila euro al fortunato che ha deciso di giocare 16 eventi spalmati in quattro giorni. Un sistema a quota fissa, con un importo di 77euro totali investiti, che ha regalato una cifra astronomica, con il Manchester City, ultima gara pronosticata, che ha dato la sentenza. E pensare che l’ha giocata 1, l’unico match giocato in questo modo in questa schedina.

Scommesse, le altre puntate

Sì, perché lo scommettitore in questione aveva deciso di puntare tutto sugli Over. Quindi, insomma, tutti gli altri match avevano questa giocata – e sono quindici partite – e solo la squadra di Guardiola è stata impostata come vincente. Una doppia fortuna, perché il match è finito 1-0 quindi nemmeno Over 1,5 (in questo modo è stata centrata la Fiorentina contro il West Ham) e anche perché Lukaku, alla fine, ha sbagliato un gol che sembrava fatto.

“Il costo di ogni quota era di 4,85 euro e le vincite sono state mediamente di 3.000 euro che hanno quindi poi prodotto una vincita complessiva di oltre 49.000 euro, grazie anche ad un ricco bonus di quasi 14.000 euro” ha raccontato Agimeg. Una schedina sì fortunata, ma non più di tanto, visto che giocare comunque match di altri campionati, che non solo i top europei, non è mai facile per nessuno. In questo caso c’è dadirlo è staa pure premiata la profonda conoscenza del gioco, e con un pizzico di fortuna, perché quella lo abbiamo visto e scritto più volte e capito altrettanto, ci vuole sempre, il fortunato giocatore passerà una bella estate con la famiglia o da solo magari concedendosi una vacanza che fino al momento era solamente stata sognata. O magari chissà, una macchina. “Problemi” solo suoi, purtroppo…