Djokovic-Ruud è la finale del singolare maschile del Roland Garros 2023: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

La Coppa dei Moschettieri è lì che attende, ansiosa di finire nelle mani del nuovo campione di Parigi. A sollevarla verso il cielo della capitale francese stavolta non spetterà a Rafa Nadal, il re della terra rossa nonché assoluto dominatore di quattordici edizioni del Roland Garros, costretto ormai da mesi ai box per via dei problemi fisici.

Potrebbe succedergli il suo storico rivale Novak Djokovic, che si prepara a giocare la sua settima finale parigina. Il fenomenale tennista serbo, a 36 anni suonati, va a caccia del terzo successo nel secondo Major stagionale. Un trionfo che lo farebbe entrare dritto nella storia. Sì, perché diventerebbe ufficialmente il primo giocatore per numero di Slam vinti, 23, staccando in questa speciale classifica proprio il giocatore maiorchino. Proverà ad impedirglielo Casper Ruud, il solidissimo norvegese che per il secondo anno di fila avrà l’onere e l’onore di giocare l’ultima partita del Roland Garros. Terza finale Slam in carriera per il nativo di Oslo: non sarà appariscente come altri tennisti, ma ormai non si può più sottovalutarlo. Ruud, come un anno fa, avrà davanti a sé una montagna da scalare. Nell’edizione 2022 affrontò il suo idolo d’infanzia Nadal. E fu anche l’emozione, forse, a giocargli un brutto scherzo. La finale fu un monologo dello spagnolo, che gli lasciò a malapena sei game. Di fronte adesso avrà un altro “mostro sacro”, che ha appena battuto il numero uno al mondo, Carlos Alcaraz, in quella che tutti reputavano la finale anticipata.

Ruud non ha mai vinto un set contro Nole

Quella con il 20enne murciano, in semifinale, sarebbe potuta diventare una delle sfide più belle e spettacolari di sempre. Ma, purtroppo, si sono messi di mezzo i problemi di crampi che nel terzo set hanno iniziato a tormentare Alcaraz.

Il giovane talento spagnolo, che aveva appena vinto il secondo parziale portandosi sull’1-1, è stato sopraffatto dal dolore ed è rimasto in campo solamente per un gesto di “cavalleria” nei confronti del pubblico, che ovviamente era quello delle grandi occasioni. Djokovic l’ha dunque spuntata 6-3 6-7 6-1 6-1, centrando l’obiettivo finale e tenendo vivo il sogno Grande Slam (a gennaio ha vinto pure gli Australian Open). Ruud invece ha dato l’ennesima prova della sua solidità su questa superficie, liquidando Alexander Zverev in soli tre set (6-3-6-4 6-0). Una prestazione impeccabile per il norvegese, cresciuto partita dopo partita a Parigi. Ha così riscattato una prima parte di stagione deludente, in cui le soddisfazione sono state ben poche. Ora serve l’impresa, contro quel Djokovic che nei testa a testa non gli ha mai concesso neppure un set. I due si sono affrontati quattro volte in passato – due sulla terra rossa – ed ha sempre avuto la meglio il serbo. L’ultimo precedente risale alle Finals dello scorso novembre: nella finalissima Nole prevalse 7-5 6-3.

Dove vedere Djokovic-Ruud in diretta tv e streaming