Ruud-Zverev, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Ruud-Zverev è un match valido per le semifinali del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Sì, va bene, non avrà lo stesso appeal dell’altra semifinale, vale a dire l’attesissimo scontro generazionale tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, ma la sfida tra Casper Ruud e Alexander Zverev di spunti di interesse ne offre comunque parecchi. Il norvegese ormai non può più nascondersi: in caso di vittoria si tratterebbe della seconda finale consecutiva al Roland Garros dopo quella dello scorso anno, la terza della sua carriera in uno Slam.

Per Zverev, invece, raggiungere l’ultimo atto avrebbe un significato ancora più particolare. Tutti abbiamo ancora stampata nella mente l’immagine del tennista tedesco che lascia in lacrime e con l’ausilio di una sedia a rotelle il Court Philippe Chatrier. Nella passata edizione, infatti, il cammino del nativo di Amburgo si interruppe proprio in semifinale a causa di un brutto infortunio nel match contro Rafa Nadal. Infortunio che ha costretto Zverev a saltare tutta la seconda parte della stagione ed a rientrare in punta di piedi solo lo scorso gennaio. I primi mesi dell’anno sono stati difficilissimi per il giocatore classe ’97, che oggi si ritrova 27esimo nel ranking mondiale. C’era persino chi nutriva qualche dubbio sul fatto che potesse ritornare ai livelli pre-operazione, fugati tuttavia dalle ottime prestazioni offerte dal campione olimpico in questo Roland Garros. Per Zverev è la terza semifinale consecutiva nella capitale francese. Il suo finora è stato un percorso quasi senza intoppi: ha concesso un set solamente allo statunitense Tiafoe e all’argentino Etcheverry.

Tedesco in vantaggio 2-1 nei precedenti

Non ha avuto gli stessi problemi del suo avversario, ma anche Ruud si è avvicinato al secondo Slam dell’anno con più d’un interrogativo. La prima parte di stagione infatti non ha riservato grosse soddisfazioni al norvegese, uscito prima del previsto da tutti i principali tornei, ad eccezione di Roma, dove è riuscito a spingersi fino alla semifinale.

Invece il 24enne di Oslo è cresciuto strada facendo. La gara spartiacque è stata forse quella con lo specialista cileno Jarry, che l’aveva battuto a Ginevra soltanto una settimana prima. Un match ruvido, dal quale Ruud ne è uscito grazie alla sua solidità, nel rimanere concentrato anche nei momenti più complicati. L’altra prova di forza è arrivata nei quarti, nel derby tutto scandinavo con il numero 6 al mondo Rune. Ruud si è preso la rivincita pure contro di lui, che a Roma gli aveva impedito di approdare in finale. Con l’esuberante danese non ha corso grossi rischi (6-1 6-2 3-6 6-3) se escludiamo il terzo set. Contro Zverev i precedenti sono tre, tutti giocati sul cemento, con il tedesco è in vantaggio 2-1. Sascha ha avuto la meglio nel 2021 a Cincinnati e Bercy, mentre Ruud si è imposto a Miami nel 2022.

Dove vedere Ruud-Zverev in diretta tv e streaming