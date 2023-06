Alcaraz-Djokovic, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Alcaraz-Djokovic è un match valido per le semifinali del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Mettetevi comodi. Lo scontro generazionale che tutti, addetti ai lavori e non, attendevano con ansia da mesi è pronto ad infiammare il Court Philippe Chatrier di Parigi e a tenere gli appassionati di tutto il mondo con gli occhi incollati al televisore.

Lo potremmo definire il match clou dell’intera stagione tennistica. La sfida titanica, com’è stata rinominata quella tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, potrebbe creare una sorta di spartiacque, definire le gerarchie del futuro. Da una parte lo spagnolo, che a soli vent’anni si è preso la scena dimostrando di essere in grado di dominare – e verosimilmente lo farà per molto tempo – su ogni tipo di superficie grazie al suo tennis completo ed esplosivo. Dall’altra, invece, il fenomeno serbo, ultimo esponente dell’irripetibile (?) era dei Big 3, che a 36 anni vuole continuare a stupire e mette nel mirino il suo Slam numero 23: in caso di vittoria staccherebbe Rafa Nadal, grande assente quest’anno nella Capitale francese, fermo a 22. La Next Gen, insomma, reclama il suo spazio. Ma prima di aprire un nuovo capitolo bisognerà fare i conti con Nole, che udite udite, partirà sfavorito contro il talento murciano.

L’unico precedente a Madrid 2022

Sì, perché in quest’edizione del Roland Garros, per Alcaraz, è sembrato tutto così semplice. Nelle ultime due partite ha annichilito in soli tre set un top 20, Lorenzo Musetti, e un top 5, Stefanos Tsitsipas, concedendo pochissimo e risultando quasi ingiocabile.

L’unico a strappargli un set è stato il giapponese Taro Daniel, nel secondo turno. Ma si è trattato solo di un piccolo ed irrilevante incidente di percorso. L’allievo di Juan Carlos Ferrero (a sua volta vincitore del Roland Garros nel 2003) brilla. E non vede l’ora di succedere nell’albo d’oro al suo idolo d’infanzia Nadal, che a Parigi ha trionfato ben 14 volte nella sua incredibile carriera. Djokovic invece si è presentato non al 100%, e contro il russo Khachanov nei quarti di finale è stato costretto ad una non facile rimonta dopo aver perso il primo set. Il nativo di Belgrado, che in generale non ha ottenuto risultati di rilievo nella stagione su terra, non aveva incantato neppure negli incontri precedenti, nonostante siano terminati tutti dopo soli tre parziali. Con Alcaraz c’è un solo testa a testa, quello di Madrid dello scorso anno. Fu una delle partite più belle della stagione, quella che consacrò definitivamente lo spagnolo, che la spuntò in tre set (7-6 5-7 6-7) dopo quasi 4 ore.

Dove vedere Alcaraz-Djokovic in diretta tv e streaming