Rune-Ruud, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Rune-Ruud è un match valido per i quarti di finale del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Danimarca contro Norvegia, atto quinto. Un anno dopo, sempre al Roland Garros e sempre nei quarti di finale, riecco quello che ormai è stato ribattezzato “derby scandinavo” tra Holger Rune e Casper Ruud, rispettivamente numero sei e quattro del ranking mondiale.

L’irriverente talento danese, destinato probabilmente a fare collezione di Slam insieme al suo coetaneo Alcaraz – come lui è un classe 2003 – proverà a prendersi la rivincita sul regolarista norvegese. Che invece vuole capire se ci siano i presupposti per bissare la finale dello scorso anno, persa contro “sua maestà” Rafa Nadal. In realtà Rune si è già in parte vendicato di quella sconfitta, battendo per la prima volta in carriera Ruud nell’ultimo Masters 1000 di Roma. Tre settimane fa, in una delle due semifinali del Foro Italico, il nativo di Gentofte l’ha spuntata in tre set dopo aver perso il primo al tie break. Nei quattro confronti precedenti, invece, il due volte finalista Slam non aveva concesso neanche un set a Rune – ad eccezione della sopracitata sfida di Parigi, terminata 3-1 – superato due volte a Montecarlo e una a Bastad, in Svezia. Cinque testa a testa tutti giocati sulla terra rossa, superficie sulla quale si sfideranno anche nel sesto. Nell’ultimo anno il danese ha fatto passi da gigante, arrivando persino ad insidiare il quarto posto nel ranking del norvegese.

Riecco il derby scandinavo

Ma Ruud, che nelle ultime settimane ha ritrovato la forma migliore archiviando così i primi deludenti mesi del 2023, se sta bene può mettere in difficoltà chiunque con il suo gioco forse poco spettacolare ma assolutamente costante ed efficace.

Il norvegese non sarà stato impeccabile contro due avversari alla portata come Zeppieri e Zhang, entrambi capaci di vincere almeno un set contro di lui. Tuttavia, nell’ottavo di finale contro uno specialista del mattone tritato come il cileno Jarry, è salito di livello, spuntandola 7-6 7-5 7-5 al termine di quasi tre ore e mezza di gioco. Ne sono servite 4 invece a Rune per avere ragione di un altro sudamericano, sempre molto temibile sul rosso, come l’argentino Cerundolo. In una gara nervosa e contraddistinta anche dalle polemiche a causa di alcune controverse decisioni del giudice di sedia, il danese è riuscito a sopravvivere ma di energie ne ha spese tante. E la stanchezza potrebbe essere un fattore.

Dove vedere Rune-Ruud in diretta tv e streaming