Formula 1, Ferrari “sei” spacciata: l’hanno fatta fuori

Ferrari, ormai “sei” spacciata: nessuno crede più alle possibilità della Rossa. Ecco quello che dicono le ultime quote dei bookmaker

Il cammino fino al momento è stato brutto. Più di quanto immaginabile. E chi si aspettava una Ferrari competitiva, oppure lo sperava, ben presto ha dovuto guardare in faccia la realtà rendendosi conto di quello che la Red Bull riesce a fare.

E dopo l’ennesima vittoria di Max Verstappen le quote che vedono nuovo campione del Mondo il pilota che negli ultimi due anni ha dominato sono crollate in maniera definitiva. Da adesso in poi sarà solamente un conto alla rovescia per quando arriverà l’aritmetica. Perché diciamocelo chiaro, la superiorità in tutte le componenti è netta, sia per quanto riguarda la macchina sia per quanto riguarda la bravura di un pilota che riesce a vincere senza problemi e che nemmeno dà la sensazione di scendere in pista al massimo delle sue potenzialità. Al momento basta molto di meno.

Ferrari, ormai l’hanno fatta fuori

Torniamo quindi a quelle che sono le quote che vedono protagonista intanto Verstappen. La sua vittoria finale, che sarebbe la terza consecutiva del pilota olandese, secondo alcune agenzia vale 1,03 volte la posta. Nulla praticamente. Nessuno può davvero impensierire il pilota della Red Bull nelle prossime gare di questo Mondiale.

Il primo inseguitore, Sergio Perez, compagno di squadra, si attesta a 31, con Lewis Hamilton a 61 e Fernando Alonso a 101. E la Ferrari: Charles Leclerc vale 301 volte la posta giocata, mentre per Carlos Sainz si sale a 501. Ma oltre questo c’è anche la questione dei costruttori, con la Red Bull che si fatto non viene nemmeno più quotata. Interessante però sono le percentuali che vengono date alle altre, a quelle che si possono classificare dietro alla squadra che questo tiolo praticamente lo ha in mano. Dopo la buona prestazione a Barcellona le Mercedes si attestano a 1,70, seguite a ruota dall’Aston Martin a 2,75 mentre in questo caso la Ferrari è data a 6 volte la posta. Praticamente la squadra di Maranello di possibilità ne ha davvero pochissime.