Federica Masolin, imbarazzo in diretta: bufera social

Federica Masolin è diventata, suo malgrado, la protagonista di un “siparietto” alquanto imbarazzante. Sui social è scoppiata la bufera.

Conduttrice e giornalista sportiva, Federica Masolin si è fatta strada affermandosi come uno dei volti principali di Sky Sport. Nelle scorse ore la presentatrice – che al momento si trova a Barcellona in occasione del Gran Premio – è diventata la protagonista di un “siparietto” che non è certamente passato inosservato e che, anzi, ha attirato non poche polemiche sui social. Ma cosa è successo?

Nata nel 1985 a Milano, Federica Masolin si è lanciata nel settore del giornalismo molto presto. La passione per lo sport le è stata trasmessa dal padre, il quale da bambina la portava con sé ad assistere agli eventi più disparati (dalle gare automobilistiche alle partite di tennis), e la sua curiosità e voglia di mettersi in gioco l’hanno portata ad entrare nella famiglia di Sky Sport.

Tutto è iniziato con uno stage e, in poco tempo, è riuscita a farsi notare venendo scelta per ricoprire il ruolo di inviata nella Lega di pallavolo maschile e femminile di Serie A1. Si è poi dedicata ai campionati di calcio di Serie A e Serie B, curando anche avvenimenti sportivi come la Copa América del 2011, prima di passare alle Olimpiadi estive del 2021 e quelle invernali del 2014.

La svolta, nella carriera della celebre conduttrice, è arrivata con il suo esordio nelle gare automobilistiche. Qui ha trovato subito la sua via e, a partire dal 2014, è diventata la presentatrice ufficiale delle corse di Formula 1. Oggi continua ad accompagnare gli appassionati tra una manifestazione e l’altra e negli scorsi giorni è volata in Spagna in occasione del Gran Premio.

Federica Masolin, le accuse di sessismo sul web: cosa è successo?

Proprio mentre si trovava a Barcellona, è stata coinvolta in uno “sketch” – se così si può definire – piuttosto imbarazzante. Masolin, in diretta, era impegnata ad aggiornare il pubblico in compagnia dei commentatori Matteo Bobbi e Davide Valsecchi. Entrambi ex piloti, si sono lasciati andare a considerazioni decisamente poco attinenti.

Bobbi, dallo studio di Sky, ha invitato il collega a dare un’occhiata al “pacchetto di aggiornamenti” dietro di lui, facendo riferimento a due ragazze che stavano camminando ignare nel paddock. Valsecchi, da parte sua, ha preso la palla al balzo per rispondere ironicamente: “Già conoscono, purtroppo mi hanno detto che non si può testarli. Io alzo le mani”.

Le loro affermazioni fuori luogo sulle ragazze alle loro spalle hanno gettato Masolin nello sconforto, la quale ha esclamato: “Io chiedo asilo politico”. La conduttrice ha chiesto se fosse possibile passare un’intervista, anziché continuare a dare adito al botta e risposta dei colleghi.

Si è poi messa a leggere il commento di un fan sui social, che ha voluto fare una domanda: “Li rivedremo sani e salvi al prossimo Gran Premio dopo questo siparietto apprezzato soprattutto dalle loro consorti?”. Sebbene Masolin abbia provato a smorzare la tensione, le battute di Bobbi e Valsecchi sono state presto condannate online e i due ex piloti sono stati accusati di sessismo in diretta.