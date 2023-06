Roland Garros, tifosi furiosi a fine partita: è successo di nuovo

Roland Garros, i tifosi sono furiosi alla fine della partita. “Non vedo perché le cose debbano cambiare”. Insomma, è successo di nuovo

Momenti di tensione alla fine dei quarti di finale al Roland Garros. Momenti di tensione che derivano dal conflitto in Ucraina. E gli atleti sono essere umani, quindi vuoi o non vuoi tutto quello che succede si ripercuote.

La tensione è scoppiata alla fine del match tra l’ucraina Elina Svitolina (n. 192 Wta ma in gara con il ranking protetto dopo la maternità) e Aryba Sabalenka numero 2 del Mondo che ha conquistato l’accesso alle semifinali del torneo parigino per la prima volta nella sua carriera. Un doppio 6-2 che non ha lasciato spazio a delle interpretazioni e che non lascia spazio a nessun commento per quello che è successo in campo. Invece, quello che è successo dopo, non è stato apprezzato nemmeno dai tifosi che erano presenti al match.

Roland Garros, stretta di mano negata

Al termine dell’incontro andato in scena sulla terra rossa di Parigi, Sabalenka ha voltato le spalle alla rivale bielorussa senza stringerle la mano, come aveva già fatto del resto altre due volte nel corso del torneo quando aveva incontrato (e battuto), due tenniste russe.

“Ho già incontrato contro avversarie russe, contro la Sabalenka sarà lo stesso non vedo perché le cose debbano cambiare” aveva annunciato prima del match. Detto fatto. Ma questa volte le cose non sono andate per il verso giusto visto che il pubblico non ha per nulla apprezzato e sono partiti i fischi come potete vedere e sentire dal video che pubblichiamo qui sotto. Insomma, una situazione che comincia a non piacere agli appassionati di sport che nel momento in cui finisce un match, in questo caso di tennis, sono abituati a vedere del fair play in campo. Ma questo va oltre lo sport e sappiamo benissimo quello che il popolo russo sta pagando in questo momento così sia sotto il profilo di perdita di vita umane sia sotto quello di perdita proprio di tutto quello che nella vita era stato costruito. Insomma, tensione davvero alle stelle.