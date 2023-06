Gratta e Vinci, i 6 milioni di euro sono un giallo: “Non sappiamo nulla”

Gratta e Vinci, ieri vi abbiamo raccontato della vincita di 6 milioni di euro a Torino. Ma adesso scoppia il caso: “Non sappiamo nulla”

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di quella che è la prima vincita del Gratta e Vinci, quello nuovo, il Vinci in Grande, he ha regalato 6 milioni di euro, e vale a dire la vincita massima, a Torino.

La notizia era stata riportata da Agimeg.it, l’agenzia sul gioco in Italia, che svelava anche la tabaccheria dove era stato acquistato il glorioso tagliando, quello che ha regalato una vincita clamorosa che cambia sicuramente la vita del fortunato vincitore. Insomma, un colpaccio, ma adesso però ci sono dei dubbi, lanciati dal sito lamole24.it, che svela un particolare che non è di poco conto. E andiamo a vedere di cosa si tratta.

Gratta e Vinci, ecco la rivelazione

“Il titolare della tabaccheria, quando gli è stata comunicata la notizia della vincita-record, ha risposto: “Ad oggi non sappiamo proprio nulla, non ci risulta alcuna vincita da noi” scrive il portale che è andato a verificare, vedendo la notizia online, se così realmente fosse.

“Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’agenzia. Ovviamente saremmo felici di sapere che qualcuno ha vinto da noi, domani ci informeremo” hanno detto ancora gli imprenditori che gestiscono l’attività, quindi adesso c’è un giallo importante visto che, di solito, nel momento in cui c’è una vincita del genere, si conosce tutto nel dettaglio. Insomma, si rimane sorpresi da questa situazione visto che di solito anche chi ha in gestione la tabaccheria o il punto gioco sa bene quello che esce dal proprio esercizio commerciale e sa bene quello che si vince soprattutto. In ogni caso cercheremo anche noi di seguire questa vicenda e vi terremo aggiornati su quello che succederà sicuramente nelle prossime ore, perché qualcosa verrà fuori e su questo non abbiamo veramente nessun dubbio.