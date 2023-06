Probabili formazioni Manchester City-Inter: Inzaghi ha solo due dubbi

Probabili formazioni Manchester City-Inter, la stagione si chiude sabato con la finale di Champions League. Ecco le possibili scelte degli allenatori

Sabato si chiuderà la stagione con la partita più importante dell’anno, la finale di Champions League a Istanbul tra Manchester City e Inter. E adesso tutte le attenzioni sono soprattutto sulle possibili scelte che faranno i due allenatori per cercare di vincere quel trofeo che tutti nella propria vita vogliono almeno una volta toccare. Quasi come un’ossessione.

Partiamo in questo caso dalla squadra inglese, che sogna il Triplete dopo aver conquistato la Premier League e la Fa Cup. Al momento i dubbi maggiori per Guardiola riguardano soprattutto Walker, che non si sta allenando con i compagni ma che fino a sabato potrebbe essere disponibile. Per il resto sono tutti a disposizione del tecnico catalano che ritorna in finale di Champions League due anni dopo averla persa in Portogallo contro il Chelsea.

Probabili formazioni Manchester City-Inter, i dubbi di Inzaghi

Simone Inzaghi invece un paio di dubbi ce li ha. Ma non per problemi fisici, ma perché ci sono diversi elementi che stanno bene e che si giocano quindi una maglia in questa partita così importante. Allora, incominciamo dall’attacco, dove al fianco di Lautaro al momento Lukaku insidia Dzeko.

Se la finale si fosse giocata un mese fa non ci sarebbero stai dubbi sul fatto che sarebbe stato il bosniaco il compagno d’attacco dell’argentino. Ma adesso il belga sta vivendo un momento di forma sfavillante, e quindi si candida realmente per una maglia da titolare. Dubbio questo che verrà sciolto solamente a pochi minuti dal match, quando l’allenatore dovrà comunicare la formazione ufficiale ai propri ragazzi. E poi l’altro ballottaggio, visto che Mkhitaryan sta recuperando velocemente dal problema muscolare, è proprio in mezzo al campo: l’armeno potrebbe anche strappare una maglia da titolare a Brozovic, con spostamento di Calhanoglu in regia. Ma appare assai probabile però che sarà il croato quello che giocherà dall’inizio.

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; B. Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku.