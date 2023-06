Federica Masolin, succedono cose strane nel paddock: sorpresa a Montmeló

Federica Masolin, strane cose accadono nel paddock di Montmeló: l’amata conduttrice ha ricevuto una sorpresa inaspettata.

Chi lo avrebbe mai detto: quanto accaduto nel paddock di Montmeló ha lasciato il volto di Sky Sport totalmente sorpreso. La conduttrice e giornalista Federica Masolin, attualmente, si trova in Spagna in occasione del Gran Premio che si terrà nelle prossime ore. E non ha potuto fare a meno di condividere la sua gioia con i fan, in una foto apparsa recentemente tra le sue storie.

Federica Masolin è una delle conduttrici di punta di Sky Sport, regina incontrastata della Formula 1 seguita da tantissimi appassionati nelle principali competizioni di corse automobilistiche. Il suo percorso è iniziato quando era appena vent’enne: appassionata di sport fin da bambina, una volta terminati gli studi si è lanciata nel settore del giornalismo spinta dalla sua curiosità e voglia di mettesi in gioco.

Tutto è cominciato con uno stage nella redazione del canale sportivo. La sua determinazione le ha permesso di farsi strada e ritagliarsi, col passare del tempo, uno spazio tutto suo. La svolta nella sua carriera è arrivata quando è stata scelta come inviata di pallavolo sia per la Serie A maschile che quella femminile. È poi arrivata la volta dei campionati di calcio e delle manifestazioni come la Copa América del 2011.

Federica Masolin, quanto accaduto a Montmeló l’ha completamente sorpresa: il video è virale

La meravigliosa giornalista si è dedicata anche alla copertura delle Olimpiadi estive del 2012 e delle Olimpiadi invernali del 2014 prima di approdare nella Formula 1. Masolin ha messo tutta se stessa per riuscire a raggiungere i suoi obiettivi e presto ha ottenuto la consacrazione, dimostrando di avere un ottimo talento. Recentemente è partita per la Spagna dove, nella giornata di domani, avrà inizio il GP a Montmeló.

La conduttrice non si ferma mai e solamente qualche giorno fa si trovava a Monaco. Sempre molto attiva sui social, tra un impegno e l’altro non si dimentica di tenere aggiornati i fan con storie e post che condivide quotidianamente. Masolin può vantare un profilo Instagram seguito da quasi 670 mila persone e grazie al suo charme ha fatto breccia nel cuore di tantissimi utenti, che nel tempo le si sono affezionati molto.

A Montmeló la giornalista ha ricevuto una sorpresa decisamente inaspettata, ma che le ha riempito il cuore di gioia e non solo: anche lo stomaco ha gradito. Mentre si trovava nel paddock, infatti, è incappata in uno stand dedicato alla distribuzione di cannoli siciliani, una gustosissima leccornia che non ha certamente disdegnato. Nelle sue storie ha condiviso un video in cui è possibile vederla mentre aspetta la sua farcitura.