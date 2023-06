Formazioni ufficiali Torino-Inter: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Torino-Inter, le formazioni ufficiali: le ultime dritte su possibili marcatori, ammoniti e tiratori della sfida che vedrà protagonisti i granata e i nerazzurri.

Con la testa già ad Istanbul ma con la volontà di onorare al massimo un campionato chiuso in crescendo. In questo duplice gioco di rifrazioni e di sguardi prospettici l’Inter di Simone Inzaghi si presenta all’Olimpico Grande Torino con la consapevolezza di aver già incamerato l’aritmetica certezza della partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Coppa dalle grandi orecchie che i nerazzurri proveranno ad alzare al cielo di Istanbul tra una settimana nella finalissima con il Manchester City, ma questo è un altro discorso.

Chi crede che quella contro il Toro di Juric possa configurarsi come una mera sgambata per Lautaro compagni, però, probabilmente verrà deluso. Prova ne sia l’undici titolare scelto di Inzaghi per affrontare al massimo delle proprie possibilità una sfida importante come tappa di avvicinamento all’appuntamento più importante della stagione. Ecco le scelte dei due allenatori:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Ricardo Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria (da confermare)

INTER (3-5-2) Handanovic; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro (da confermare)

Torino-Inter, il pronostico marcatori

Non inserire Lautaro Martinez nella lista dei papabili marcatori potrebbe rappresentare un’eresia dalla quale faremmo meglio a tirarci fuori. Il “Toro” vive un periodo di forma strepitoso e ha trovato una continuità di rendimento e di realizzazione straordinaria. Anche contro i granata, dunque, ha grandi chances di mettere a segno almeno un gol anche perché l’atteggiamento aggressivo con la quale i padroni di casa proveranno ad approcciare la sfida dovrebbe creare i presupposti per un attacco alla profondità di una certa consistenza dei nerazzurri. Allo stesso tempo, però, con il pensiero già alla finale di Istanbul, qualche svarione difensivo potrebbe essere commesso: ecco perché un Miranchuk marcatore è un’opzione da tenere in estrema considerazione.

Probabili ammoniti e tiratori di Torino-Inter

Ha la grande occasione di provare a scombussolare le gerarchie di Inzaghi con una prova da urlo: ci stiamo riferendo a Robin Gosens che, utilizzato con il contagocce dal proprio tecnico in una stagione comunque lunga, vuole imprimere il suo sigillo nell’ultima gara di campionato. Il tedesco potrebbe trovare lo specchio della porta avversario almeno una volta, così come Calhanoglu e Ilic. Rischiano di finire sul taccuino del direttore di gara, invece, Rodriguez e Dumfries, che se attaccati nell’uno contro uno, hanno dimostrato non poche difficoltà.