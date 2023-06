Atalanta-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Monza è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nel ricco programma dell’ultima giornata c’è spazio anche per un derby lombardo che ha senso quasi esclusivamente per l’Atalanta, chiamata a consolidare il quinto posto in classifica e centrare così la qualificazione alla prossima Europa League.

La squadra allenata da Gian Piero Gasperini ha fallito l’aggancio all’ultimo dei piazzamenti Champions una settimana fa a San Siro, arrendendosi 3-2 all’Inter in una gara decisa praticamente già nei primi tre minuti di gioco dall’uno-due micidiale di Lukaku e Barella. Tardiva la reazione bergamasca, che non è servita ad evitare la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate. La Dea dovrà dunque accontentarsi dell’Europa cosiddetta “minore”, comunque un buon traguardo se consideriamo che lo scorso anno non riuscì a qualificarsi a nessuna competizione internazionale. Se sarà Europa League o Conference League lo si saprà solamente al termine di questa giornata. L’Atalanta, rispetto a Roma e Juventus, che hanno rispettivamente uno e due punti in meno dei nerazzurri, è padrona del proprio destino. In caso di successo sui corregionali del Monza sarà certa di arrivare quinta.

La Dea deve difendere il quinto posto

Resta in ogni caso da sciogliere il nodo relativo all’allenatore. Gasperini ha detto che parlerà con la società a tempo debito, ma non è da escludere un clamoroso addio.

Chi invece ha appena rinnovato legandosi al club brianzolo per un’altra stagione è Raffaele Palladino, principale artefice della grande stagione del Monza, che da neopromosso ha addirittura oltrepassato la quota dei 50 punti – oggi i biancorossi ne hanno 52 – e potrebbe chiudere nella parte sinistra della classifica: un piazzamento storico per una squadra che prima di quest’anno non aveva mai militato in massima serie. Niente da fare per quell’ottavo posto che in caso di squalifica della Juventus da parte dell’Uefa potrebbe valere l’Europa: la vittoria della Fiorentina nell’anticipo con il Sassuolo l’ha reso irraggiungibile anche se Pessina e compagni dovessero espugnare il Gewiss Stadium. Domenica scorsa infatti si è interrotta la lunga striscia positiva del Monza che durava da otto partite: la “fame” di punti del Lecce ha permesso ai salentini di spuntarla in pieno recupero grazie ad un calcio di rigore di Colombo (0-1) e festeggiare la salvezza con un turno d’anticipo.

Atalanta-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Infermeria sempre piena per Gasperini. Che, oltre a Boga – alle prese con un problema alla caviglia e in dubbio per la gara con il Monza – deve fare a meno anche di Soppy, Zapata, Hateboer, Ruggeri e Palomino. Davanti il tecnico nerazzurro dovrebbe rispolverare la coppia d’attacco che fece benissimo nella prima parte della stagione, Lookman-Hojlund.

Nonostante il rigore sbagliato e il fallo di mani che ha provocato il rigore contro il Lecce, Palladino pensa di dare un’altra chance a Gytkjaer, supportato da Mota e Caprari sulla trequarti. In porta occasione per Cragno, a centrocampo è duello Rovella-Sensi.

Come vedere Atalanta-Monza in diretta tv e in streaming

Atalanta-Monza è in programma domenica alle 21:00 al Gewiss Stadium di Bergamo e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Atalanta e Monza anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. Il canale dedicato all’evento è Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Atalanta ha vinto tre delle ultime quattro gare casalinghe, nelle quali solo in un’occasione si sono visti meno di tre gol. Lecito aspettarsi un successo della Dea, che rispetto al Monza ha ancora qualcosa per cui giocare, in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Atalanta-Monza

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, de Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Højlund.

MONZA (3-4-2-1): Cragno; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Mota; Gytkjaer.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1