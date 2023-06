Formula Uno, GP di Spagna: tv in chiaro, streaming gratis, meteo, pronostico

Formula Uno, Gran Premio di Spagna: Verstappen ancora in pole. Leclerc diciannovesimo e fuori dopo il primo turno di qualifiche.

Ancora Max Verstappen. Un cannibale. Sì, il pilota olandese della Red Bull si è preso un’altra pole a Barcellona. Non ci sono dubbi su chi vincerà il Mondiale e non ci sono dubbi su chi è il più forte al momento. Un binomio perfetto, una macchina incredibile e uno che lì dentro fa letteralmente quello che vuole. Diciamolo chiaramente, non c’è storia nemmeno quest’anno, purtroppo.

Una pole quella di ieri è partita col botto, visto che Leclerc è uscito subito, dopo il primo tentativo, e partirà dalla posizione numero 19. Uno choc per la Ferrari, che ha visto il giro del monegasco dentro il box con tutti i meccanici abbracciati. Insomma, si sentiva l’odore di bruciato. Un odore di bruciato che però è stato reso meno amarognolo dalla seconda posizione, quella di Sainz che partirà alle spalle di Verstappen e cercherà, in quelle che sono le possibilità di una macchina che non può competere comunque a certi livelli, di tenere testa a quello che è il favorito indiscusso anche in questo Gran Premio.

Insomma, una gara scritta, anche questa. E ancora una volta ci ritroviamo qui a parlare di un Mondiale che nemmeno dopo dieci gare sembra essere chiuso. Solamente l’Aston Martin di Alonso può regalare qualche sussulto, ma niente di così particolare ovviamente.

Formula Uno, dove vedere il Gran Premio in diretta tv e streaming

Il Gp di Spagna, sul circuito di Montmelò, è in programma oggi, domenica 4 giugno alle 15:00. Sarà visibile in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La gara sarà trasmessa in chiaro ma e in diretta anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming.

Condizioni meteo

Le previsioni meteo dicono che su Barcellona sarà una domenica nuvolosa. Quindi la pioggia, magari anche a gara in corso, potrebbe arrivare e non ci sentiamo di escluderla del tutto. Così come successo domenica scorsa a Montecarlo.

Il pronostico

Sempre e solo Max Verstappen. Anche in Spagna il pilota olandese riuscirà a prendersi la vittoria. Ne siamo certi soprattutto dopo aver visto il tempo di ieri. La Ferrari? Si aggrappa a Sainz almeno per un podio che potrebbe avere un ottimo valore visto com’è iniziato il fine settimana. Sì, il ferrarista dovrebbe riuscire a chiudere tra i primi tre.