Alcaraz-Musetti, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Alcaraz-Musetti è un match valido per il quarto turno del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Solido, concentrato. E soprattutto senza fronzoli, efficace. Come forse non l’avevamo mai visto. Ma sempre bello da vedere, il solito balsamo per gli occhi degli amanti di un tennis in via d’estinzione. È un Lorenzo Musetti diverso quello che stiamo ammirando in quest’edizione del Roland Garros. Nessuna sbavatura per il talento originario di Carrara, che nei primi tre turni del secondo Slam stagionale non ha lasciato scampo agli avversari.

Ymer, Shevchenko ed infine un top 20 come Norrie: nessuno è stato in grado di strappare un set al numero 18 del mondo, che da lunedì prossimo salirà di una posizione raggiungendo così un nuovo best ranking. E riecco quegli ottavi di finale, già assaggiati due anni fa, da 19enne. Anche in quell’occasione Musetti trovò sulla sua strada il più forte, il numero uno al mondo, che all’epoca era Novak Djokovic. L’azzurro tenne tutti con il fiato sospeso per poco più di un’ora, riuscendo ad andare in vantaggio addirittura di due set contro la leggenda serba. Poi l’esperienza di Nole prese il sopravvento e il sogno della giovane stella del tennis italiano si spense lentamente di fronte alla famelicità del campione. Due anni dopo Musetti riproverà a superare quello scoglio cercando di entrare tra i migliori 8 di Parigi. Ma anche stavolta dovrà vedersela con un numero uno, il terribile Carlos Alcaraz, favorito principale (con Djokovic) per la vittoria del Major parigino.

L’azzurro sogna un’altra impresa

Una montagna da scalare per Musetti, che in passato però è già riuscito a sovvertire i pronostici contro un fenomeno come il murciano. Nell’unico precedente nel circuito principale con lo spagnolo (luglio 2022) il carrarino offrì la prestazione migliore della sua carriera, che gli permise di vincere il titolo finora più importante: l’Atp 500 di Amburgo.

Una certezza da cui partire, dunque, ce l’abbiamo: il gioco vario e mai monotono di Musetti può mettere in difficoltà uno dei due giocatori in questo momento più forti del pianeta. Alcaraz, tuttavia, in poco meno di un anno di salti di qualità ne ha fatti parecchi. Ed oggi è un tennista decisamente più forte e completo di quello di Amburgo, anche se non dà quella sensazione di imbattibilità, come ha dimostrato l’incredibile eliminazione rimediata a Roma contro lo sconosciuto Marozsan. A Parigi, intanto, non ha fatto prigionieri: nessuno tra Cobolli, Daniel e Shapovalov è stato in grado di scalfirlo. Gli ha fatto il solletico solamente il giapponese nel secondo turno, riuscendo a spuntarla almeno in un set. Musetti sarà il primo vero banco di prova per l’allievo di Juan Carlos Ferrero. Tra i due c’è anche un altro precedente, risalente al Challenger di Trieste nel 2020: la spuntò lo spagnolo in tre set.

Dove vedere Alcaraz-Musetti in diretta tv e streaming