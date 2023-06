Musetti-Norrie, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Musetti-Norrie è un match valido per il terzo turno del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

L’attuale numero 18 della classifica contro il numero 13. Promette grande equilibrio la sfida tra Lorenzo Musetti, uno dei tre italiani sopravvissuti al secondo turno, e il britannico Cameron Norrie, uno che quest’anno ha dimostrato di poter essere insidioso anche sulla terra rossa. E la vittoria dell’Atp 500 di Rio de Janeiro, conquistata a febbraio ai danni del numero uno al mondo Carlos Alcaraz lo dimostra perfettamente.

Si tratta del secondo confronto fra i due, che si sono affrontati per la prima volta lo scorso aprile nel torneo di Barcellona, sempre sul mattone tritato. In Catalogna dopo aver perso il primo set il ventunenne di Carrara è salito in cattedra rimontando e concedendo solamente cinque game al giocatore nato a Johannesburg (3-6 6-4 6-1). È mancato l’acuto ma per Musetti è tutto sommato una stagione sul rosso positiva, che cancella i primi mesi difficili di questo 2023. Ma nel computo manca ancora questo Roland Garros, che potrebbe regalare ulteriori soddisfazioni. Anche se, in caso di passaggio del turno – Musetti raggiungerebbe gli ottavi di finale, bissando il risultato di due anni fa – il giovane talento azzurro incontrerebbe con ogni probabilità il numero uno al mondo nonché il primo favorito per la vittoria dello Slam parigino, Carlos Alcaraz. L’allievo di Simone Tartarini però è apparso solidissimo nelle due partite giocare fino a questo momento.

Occhio al mancino di Norrie

Nel primo turno ha spazzato via in tre set lo svedese Ymer, nel secondo invece ha lasciato a malapena quattro game al russo Alexander Shevchenko, tennista in ascesa che a Roma era riuscito a mettere in grande difficoltà l’altro azzurro Jannik Sinner.

Ha ben figurato anche Norrie, desideroso di prendersi la rivincita con il toscano. Reduce dalla semifinale di Lione persa contro l’argentino Cerundolo, il britannico si è imposto al quinto set contro il francese Paire, piegato dopo un’ora e 28 minuti, e nel match successivo ha messo fine alla corsa di un altro tennista transalpino, Pouille, stavolta senza perdere neppure un set. Norrie proverà a rendere le cose difficili a Musetti con il suo insidioso mancino, che l’azzurro storicamente soffre, come dimostrano le statistiche. Il bilancio è negativo (sette vittorie e otto sconfitte) contro giocatori mancini.

Dove vedere Musetti-Norrie in diretta tv e streaming