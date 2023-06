Emma Raducanu, era solo un fuoco di paglia: è già finita

Emma Raducanu, è già finita: l’addio era nell’aria già da un po’, ma la conferma ufficiale è arrivata nelle scorse ore.

Gli piaceva il fatto che pur essendo una superstar di fama mondiale avesse mantenuto i piedi per terra. Che non se la tirasse neanche un po’ e che si preoccupasse solo di lavorare duro e sodo per raggiungere i suoi obiettivi. Eppure, a quanto pare, è stato nulla più che un piccolissimo fuoco di paglia.

Era il 17 dicembre 2022 quando Emma Raducanu annunciava ai tifosi e ai follower l’arrivo, nel suo team, di un nuovo coach. Il quinto, per inciso, nel giro di un anno e mezzo. La scelta era ricaduta sul tedesco Sebastian Sachs, appena trentenne, che aveva lavorato in passato con Belinda Bencic. Erano entrambi entusiasti di questa collaborazione: peccato solo che sia già finita e che la tennista britannica, che nel tempo si è guadagnata la reputazione di una vera e propria “mangia-allenatori”, sia pronta a ingaggiare qualcun altro. Hanno lavorato insieme per sei mesi appena e in maniera peraltro assai discontinua, se consideriamo che la campionessa dello Us Open 2021 è rimasta ferma ai box in ben più di un’occasione in questo arco temporale.

A separarli potrebbe essere stata proprio la condizione di Emma, che ha appena subito tre interventi chirurgici e che non potrà certo tornare in campo in tempi rapidi. Di sicuro, al momento, è che la Raducanu – che ha annunciato l’addio sui social – è senza coach. Di nuovo. A meno che, s’intende, non meditasse l’addio a Sachs già da tempo. In tal caso, è possibile che abbia già messo gli occhi su qualcuno.

Emma Raducanu, il sesto in due anni: avanti un altro

I tabloid britannici avevano subodorato la rottura già qualche settimana fa. Ne avevamo parlato qui e vi avevamo anche rivelato un inaspettato retroscena su chi potesse essere, eventualmente, l’erede di Sebastian Sachs.

I have really enjoyed Seb’s coaching and working with him, it’s unfortunate that circumstances made it unfeasible for both of us to continue right now and we have decided to part ways. I wish Seb all the best moving forwards. 🦾 pic.twitter.com/wrewLWVDVS — Emma Raducanu (@EmmaRaducanu) June 1, 2023

Vi avevamo riferito, in quella circostanza, che Emma aveva ricevuto una “proposta indecente” nientepopodimeno che da Rick Macci, ex allenatore di Serena Williams e di sua sorella Venus, oltre che di Andy Roddick e di Maria Sharapova. Si tratta di uno dei migliori coach che ci siano sulla piazza ed è probabile, a questo punto, che questo corteggiamento abbia lusingato la britannica al punto tale da indurla a voltare pagina.

Macci aveva usato, parlando di lei, delle parole molto carine: “So che potrei aiutare questo ragazza a mettersi di nuovo in carreggiata – aveva detto – Tutto è cambiato intorno a lei, ma è ancora lei che gioca a tennis”. Vedremo se le cose sono andate così o se, invece, ci sia altra carne in cottura sul “fuoco” della Raducanu.