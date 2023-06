Ajla Tomljanovic e Berrettini di nuovo insieme: il video è già virale

Ajla Tomljanovic e Berrettini, rieccoli insieme: tutto quello che c’è da sapere sul video circolato sui social network.

Sia lui che lei, ironia della sorte, sono fermi ai box per infortunio. Matteo Berrettini per via del “solito” problema agli addominali, che si è riacutizzato durante il recente Masters 1000 di Montecarlo. Ajla Tomljanovic ha invece subito, qualche mese fa, un intervento al ginocchio che le ha impedito, di fatto, di iniziare questa stagione.

Il tennista romano ha annunciato che tornerà in campo in occasione degli appuntamenti sulla sua superficie preferita, l’erba, mentre non si hanno ancora notizie circa il rientro ufficiale della giocatrice di origini croate. Abbiamo, però, un’altra data, altrettanto importante. Quella possiamo già da ora cerchiarla sul calendario, così da essere certi di non dimenticare quand’è che accadrà. Il giorno che i tennissofili devono tenere a mente è il 21 giugno, perché è allora che Netflix lancerà la seconda parte della serie che ha tenuto tutti con gli occhi incollati al piccolo schermo. Sì, avete capito bene: Break Point, la docuserie dedicata al tennis e al tour, sta per tornare.

Nella prima parte avevamo visto alcuni dei giocatori più in vista del circuito, tra i quali appunto Berrettini e la Tomljanovic, alle prese con le gioie e con i dolori di questo splendido sport. Ogni episodio si focalizzava su alcuni di loro e il secondo, in particolare, ci aveva rivelato degli inediti retroscena sulla storia tra i due tennisti.

Ajla Tomljanovic e Berrettini nel trailer della seconda parte di Break Point

Ajla e Matteo hanno rotto, come noto, ormai più di un anno fa, praticamente alle porte del Sunshine Double. Le riprese erano iniziate qualche tempo prima, in occasione dell’Australian Open, quando stavano ancora insieme. Ed era stato assai strano rivederli in tv, come se il tempo si fosse fermato e niente fosse cambiato.

Mark your calendars! 🗓 Break Point returns June 21 🎾 Season 1 – Part 2, only on @netflix 📺 pic.twitter.com/ihdPtu5AZK — National Bank Open (@NBOtoronto) June 1, 2023

Sono “insieme” anche nel trailer della seconda parte della serie Netflix, guarda caso, ambientata ai tempi dello Us Open 2022. Il video si apre con lei che varca l’ingresso del Flushing Meadows e che racconta quanto quello Slam sia “elettrizzante”. Subito dopo arriva lui, Berrettini, che ammette di amare l’atmosfera del Major newyorkese perché “pazzesca”. Non erano più, già allora, una coppia. Avevano rotto da qualche mese, ma è assai strano che questa serie continui ad affiancarli l’uno all’altro.

Vedremo, allora, se nei nuovi episodi si farà riferimento alla rottura. Cosa assai improbabile, però, considerato che nessuno dei due si è mai sbottonato raccontando i motivi che avrebbero portato alla crisi e all’addio.