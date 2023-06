Ligue 1, i pronostici sull’ultima giornata: si decidono Europa e salvezza

Ligue 1, Nantes e Auxerre cercheranno di evitare la retrocessione, mentre è corsa a quattro per un posto nelle coppe europee: notizie e pronostici.

Nel fine settimana in cui si concludono i principali campionati europei, anche la Ligue 1 si appresta ad emettere i suoi ultimi verdetti: si gioca per l’Europa e per la salvezza.

Il più importante di tutti è arrivato nella penultima giornata: il Psg, pur accontentandosi di un pareggio nella trasferta di Strasburgo, ha chiuso definitivamente i giochi per il titolo, laureandosi campione di Francia per la seconda stagione consecutiva. Quella dei parigini è stata tuttavia una festa in tono minore, visto che il bilancio stagionale, nonostante la vittoria del campionato, non è soddisfacente. Ieri il tecnico Christophe Galtier ha annunciato l’addio, ormai scontato, di Leo Messi, ma il capitano dell’Argentina campione del mondo potrebbe non essere l’unico a fare le valigie. In attesa di una nuova rivoluzione, Mbappé e compagni dovrebbero salutare il proprio pubblico con un successo largo contro il Clermont, squadra che si è salvata con diverse settimane d’anticipo e non ha più obiettivi. Tutto definito anche per quanto riguarda i piazzamenti Champions: il Lens è certo di essere secondo, mentre il Marsiglia chiuderà al terzo posto che significa preliminari.

La squadra di Igor Tudor – il tecnico croato ha già detto che si dimetterà dopo l’ultima gara – sarà di scena sul campo del retrocesso Ajaccio: la loro vittoria non dovrebbe essere in discussione in un match da almeno tre gol complessivi. Discorso diverso invece per il Lens, che nell’ultimo turno di Ligue 1 sarà arbitro in un’entusiasmante corsa per la salvezza.

Le previsioni sulle altre partite

I giallorossi di Franck Haise, già qualificati direttamente alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie, saranno di scena sul campo dell’Auxerre, impelagato nella lotta per non retrocedere ma in ogni caso padrone del proprio destino.

I Diplomats ad oggi sarebbero salvi grazie ai due punti in più rispetto al Nantes quartultimo ma un pareggio contro il Lens potrebbe non bastare. I canarini, infatti, avranno verosimilmente vita facile contro l’Angers fanalino di coda e già in Ligue 2 da circa un mese ed in caso di arrivo a pari punti possono contare su una migliore differenza reti. Contro un Lens ormai appagato l’Auxerre dovrebbe evitare quantomeno la sconfitta, mentre i gialloverdi, spalle al muro, interromperanno con ogni probabilità il digiuno di vittoria prevalendo sull’ultima in classifica. Tutto in bilico anche nella corsa all’Europa minore. Quattro squadre, racchiuse in soli quattro punti, si contendono due posti. Lille 66, Rennes 65, Monaco 65 e Lione 62: questa la situazione attuale. Il Lione di Laurent Blanc è praticamente spacciato. Deve espugnare un campo difficile come quello di Nizza e sperare in una sconfitta del Rennes, nettamente in vantaggio nella differenza reti.

Non è padrone del proprio destino neppure il Monaco, che si è letteralmente suicidato nelle ultime settimane: deve battere il Tolosa ma rispetto alla altre tre dirette concorrenti ha la differenza reti peggiore. In Europa dovrebbe andare il Rennes di Bruno Genesio, che una settimana fa si è aggiudicato l’importantissimo scontro diretto con i monegaschi e non dovrebbe avere problemi ad imporsi sul Brest. Vittoria alla portata pure per il Lille dell’ex romanista Paulo Fonseca, impegnato contro il Troyes già retrocesso in cadetteria.

Ligue 1: possibili vincenti

Monaco (in Monaco-Tolosa)

Auxerre o pareggio (in Auxerre-Lens)

Nantes (in Nantes-Angers)

Lione o pareggio (in Nizza-Lione)

Rennes (in Brest-Rennes)

Lille (in Troyes-Lille)

Le partite da almeno un gol per squadra

Lorient-Strasburgo

Reims-Montpellier

Troyes-Lille

Ligue 1: le partita da almeno tre gol complessivi

PSG-Clermont

Monaco-Tolosa

Nizza-Lione

Brest-Rennes