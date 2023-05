Strasburgo-PSG, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Strasburgo-PSG è una partita della trentasettesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Il Psg nelle ultime tre giornate si è messo al riparo da altre brutte figure vincendo tre gare di fila contro due squadre già retrocesse (Troyes e Ajaccio) e una che sta lottando per restare in massima serie come l’Auxerre.

Nove punti che hanno mantenuto invariato il distacco dal secondo posto, occupato dal Lens. E che, in caso di vittoria o pareggio contro uno Strasburgo ormai salvo gli consentirebbero di festeggiare il secondo titolo consecutivo con una giornata d’anticipo. Sarebbe l’undicesimo trionfo nella storia del club parigino. La trasferta in Alsazia non dovrebbe riservare grosse sorprese: la compagine guidata da Frederic Antonetti a 180 minuti dalla fine dei giochi hanno sei punti di vantaggio sul Nantes quartultimo. Ma anche se dovesse perdere le prossime due gare con Psg e Lorient sarebbe comunque inarrivabile grazie alla migliore differenza reti nei confronti dei canarini, ormai con un piede e mezzo in cadetteria. Stagione rimessa in piedi proprio grazie all’ex allenatore del Metz, che si è seduto sulla panchina del club alsaziano lo scorso febbraio, con la squadra che navigava in cattive acque. Decisiva proprio l’ultima parte di campionato: da metà aprile lo Strasburgo ha perso solamente con il Lione, ottenendo quattro vittorie e un pareggio.

Il PSG è decimato

La vittoria del titolo nazionale invece non “salva” l’annata del Psg, deludente soprattutto in Europa. L’avventura in Champions League di Mbappé e compagni quest’anno si è fermata agli ottavi di finale contro un Bayern Monaco apparso più intraprendente.

La panchina di Christophe Galtier scricchiola sempre di più nonostante l’imminente festa e già da tempo si fanno i nomi dell’eventuale sostituto, da Zidane a Conte. Previsti anche cambi a livello di rosa: chi andrà via è sicuramente Leo Messi, tra i più contestati dai tifosi. Addio scontato anche quello di Neymar, che ha saltato praticamente tutto il girone di ritorno a causa di un infortunio. Per la gara di Strasburgo Galtier ha convocato solamente 18 giocatori: mancano all’appello Hakimi, Ekitike, Fabian Ruiz, Marquinhos e Nuno Mendes.

Come vedere Strasburgo-PSG in diretta tv e in streaming

Strasburgo-PSG è in programma sabato alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nonostante le pesanti assenze, il Psg riuscirà verosimilmente a chiudere i conti già in questo turno contro uno Strasburgo ormai salvo. Le reti complessive saranno almeno tre e non è escluso che gli alsaziani ne segnino almeno una.

Le probabili formazioni di Strasburgo-PSG

STRASBURGO (3-4-2-1): Sels; Doukouré, Nyamsi, Perrin; Dagba, Sissoko, Sanson, Guilbert; Bellegarde, Diarra; Diallo.

PSG (3-5-2): Donnarumma; Danilo Pereira, Sergio Ramos, Bitshiabu; Zaïre-Emery, Verratti, Vitinha, Soler, Bernat; Messi, Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2