Roland Garros, Djokovic si prende gioco di lui: il VIDEO è subito virale

Al Roland Garros Novak Djokovic ha voluto fare un tuffo nel passato: la reazione dei presenti e del popolo dei social.

Non ci stupisce affatto che sia, ancora una volta, tra i favoriti per la vittoria. Il solo ad impensierirlo potrebbe essere Carlos Alcaraz, ma l’iberico si scontrerà, stavolta, contro la voglia irrefrenabile di Novak Djokovic di realizzare il sogno di una vita: raggiungere il Grande Slam.

Non sarà facile, certo, arrivare in fondo al Roland Garros, visto e considerato che il serbo potrebbe incrociare il fenomeno di Murcia già in semifinale. Dovrà mettercela tutta, di conseguenza, per portare a casa il secondo Major della stagione e per continuare la sua corsa all’impresa più pazzesca che un tennista possa annoverare tra i suoi traguardi. Tanto più che è reduce da un periodo piuttosto altalenante ed avaro, come noto, in termini di vittorie e di successi. Cosa che potrebbe non influire minimamente sul suo rendimento, ma della quale non si può tenere conto in vista dell’appuntamento sulla mitica terra rossa di Parigi.

Fortuna che l’umore, almeno quello, è alle stelle. Nole, si sa, è un buontempone. Chi lo segue da sempre ricorderà benissimo le sue magistrali imitazioni e gli sketch di cui, spesso e volentieri, si è reso protagonista a margine dei suoi successi. Come dimenticare, tanto per fare un esempio, le sue parodie di Rafael Nadal, famoso per i suoi riti scaramantici e per i vari tic che accompagnano ogni sua singola prestazione?

Lo sketch di Nole al Roland Garros è tutto da ridere

Il serbo è specializzato nell’imitazione del maiorchino, ma non solo. Ha un talento naturale per questa “arte” e lo dimostra il fatto che qualche ora fa abbia imitato alla perfezione anche qualcun altro. Qualcuno che ha un ruolo di primissimo piano nella sua vita e nella sua brillante carriera.

Guess who was Novak imitating 🤪 I didn’t even understand the answer but it was shouted by someone in the crowd and he did it pic.twitter.com/C2C0ihPizv — rafael_nadal_by_hippo (@rnbyhippo22) May 25, 2023

Mentre Djokovic si allenava sui campi parigini, per un motivo o per un altro si è lanciato in uno sketch nuovo di zecca. Si è preso gioco nientepopodimeno che di Goran Ivanisevic, il tennista di Spalato che allena il pluricampione da tempo immemore. Ha avuto modo di osservarlo da vicino, naturalmente, ed è evidente che abbia imparato a menadito tutti i movimenti del suo coach.

Il servizio, soprattutto, quello che lo ha reso celebre e che ha permesso al croato di imporsi nel circuito mondiale. Nole lo ha riprodotto alla perfezione, caricaturizzandolo quanto basta per regalare un po’ di grasse risate al popolo dei social. Il video della sua performance, che tanto ha divertito gli spettatori presenti, è infatti diventato subito virale, non fosse altro perché ci mancava davvero tanto vedere Djoker in questa versione così leggera e spensierata.