Bari-SudTirol, playoff Serie B: diretta tv, streaming, pronostico

Bari-SudTirol è un match valido per il ritorno delle semifinali playoff di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Lineare. Solido. Senza fronzoli. Il SudTirol in questo modo è riuscito prima a battere la Reggina conquistando l’accesso alle semifinali per la Serie A e poi a mettere il muso davanti nella gara d’andata contro il Bari. Una vittoria per uno a zero che ovviamente dà i favori del pronostico alla truppa di Bisoli. Anche se in Puglia ci saranno 40mila persone a spingere la truppa di Mignani.

Quella di venerdì sarà la prima sfida in trasferta che la squadra di Bolzano giocherà in questa post season, una sfida che deciderà la stagione. Una andrà in finale, l’altra invece saluterà il corteo e darà appuntamento il prossimo anno. Ora, il gol arrivato oltre il novantesimo ha messo sicuramente il SudTirol nelle condizioni migliori, vedendo quelle che sono le proprie caratteristiche, per affrontare il match. Quella che andrà in scena al San Nicola sarà una partita che tutti noi abbiamo già in mente. Un Bari che metterà le tende nella metà campo degli ospiti e che cercherà la soluzione giusta, contro una squadra che si abbasserà e che cercherà di tenere le linee strette. Cosa che è riuscita diverse volte nel corso di questa stagione per poi andare a colpire anche in contropiede. Insomma, un match che si può tranquillamente immaginare prima.

Quindi non ci aspettiamo tutto questo spettacolo. Ma ci aspettiamo una partita spigolosa, una di quelle che facilmente si possono dimenticare ma che per forza di cose regaleranno una gioia immensa ad una squadra e un’enorme delusione all’altra. E la squadra che alla fine, secondo quello che è il nostro pronostico, che dovrebbe essere quella delusa è quella ospite. E vi spieghiamo anche perché.

Oltre alla spinta del San Nicola, come detto, sotto l’aspetto tecnico i padroni di casa hanno quelle qualità che servono per riuscire a ribaltare l’1-0 dell’andata. Qualora il Bari riuscisse anche a trovare il gol nella prima parte di match, le cose si metteranno in discesa. E da quel momento in poi il gol si potrebbe trovare senza grossi problemi. Insomma, diamo per favoriti i pugliesi.

Come vedere Bari-SudTirol in diretta tv e in streaming

Bari-SudTirol è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio San Nicola di Bari. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Poco spettacolo e grande tensione. Sarà questo il refrain della partita. Con il Bari che però potrebbe anche riuscire nel colpo grosso, quello quasi della vita, e regalarsi la finale contro una tra Cagliari e Parma. Sì, il SudTirol dovrebbe chiudere al San Nicola il suo percorso che rimarrà, in ogni caso, stupendo.

Le probabili formazioni di Bari-SudTirol

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Esposito.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Vinetot, De Col; Rover, Tait, Belardinelli, Casiraghi; Mazzocchi, Odogwu.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0