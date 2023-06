Roma-Spezia, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Roma-Spezia è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il grande sogno della Roma di sollevare un’altra coppa europea per il secondo anno di fila è sfumato nella lunga notte di Budapest, con il Siviglia che in Europa League si conferma letale e l’ha spuntata nella lotteria dei calci di rigore.

Una serata sfortunata per i giallorossi, furiosi per via di alcune discutibili scelte dell’arbitro inglese Taylor, affrontato a muso duro anche dallo stesso José Mourinho una volta terminata la partita. Il tecnico portoghese in una delle interviste post-match ha pure parlato del suo futuro, dicendo che la sua permanenza non è scontata e che dipenderà da diversi fattori. La gara con lo Spezia potrebbe essere l’ultima sulla panchina capitolina per l’allenatore di Setubal, che non sarà presente perché squalificato. Intanto, sfumata da tempo la qualificazione alla prossima Champions League, Pellegrini e compagni proveranno a smaltire la tremenda delusione di coppa consolidando il sesto posto e limitando quantomeno i danni. I giallorossi nelle ultime settimane si sono concentrati esclusivamente sulla finale di Europa League, staccando un po’ la spina in campionato. E se oggi non sono settimi è solo grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus, che ha un punto in meno.

Lo Spezia potrebbe giocare lo spareggio

L’ultima vittoria della Roma in campionato risale addirittura allo scorso 16 aprile, un mese e mezzo fa, con gli uomini di Mourinho che travolsero 3-0 l’Udinese. Da allora gli unici successi li hanno conquistati in coppa, battendo Feyenoord e Bayer Leverkusen. In Serie A invece sono arrivati quattro pareggi e tre sconfitte. L’ultimo k.o. è quello di sabato scorso a Firenze: una squadra infarcita di riserve si è fatta rimontare nel finale dalla Viola.

Per difendere il sesto posto la Roma dovrà arrivare davanti alla Juventus o perlomeno chiudere con gli stessi punti dei bianconeri, in svantaggio negli scontri diretti. Non è lontanissima neppure l’Atalanta (+1) alla quale però basterà battere il Monza per arrivare quinta. Tra le tre squadre che si giocano l’Europa “minore” l’impegno più complicato ce l’hanno proprio i giallorossi, che dovranno vedersela contro uno Spezia con l’acqua alla gola. I liguri una settimana fa sono stati spazzati via dal Torino (0-4) e se non hanno subito il sorpasso del Verona devono ringraziare l’Empoli, che in pieno recupero ha impedito agli scaligeri di portare a casa una vittoria pesantissima. Ora Spezia e Verona hanno gli stessi punti, 31, e nel caso in cui la parità dovesse permanere anche dopo gli ultimi novanta minuti di campionato si dovrà disputare lo spareggio. La squadra di Leonardo Semplici in trasferta quest’anno è stata disastrosa, avendo vinto solo due partite su 18.

Roma-Spezia: le ultime notizie sulle formazioni

Mourinho senza Kumbulla e Karsdorp, ma difficilmente saranno in campo quei giocatori che hanno giocato molti minuti a Budapest e sono a corto di energie. Uno di questi è Matic, ma anche lo stesso Dybala, che con il suo gol a metà primo tempo aveva fatto sognare i tifosi giallorossi. In attacco il tecnico portoghese potrebbe schierare Belotti e Abraham in coppia, con Bove e Cristante in mezzo. Dietro, accanto a Smalling e Ibanez, c’è Llorente.

Nello Spezia sono non saranno a disposizione Caldara, Holm, Bastoni e Moutinho ma la formazione è praticamente fatta. Semplici opterà per il 3-5-2: Amian e Reca si disporranno sulle fasce, davanti invece Gyasi e Nzola sono quello che danno più garanzie.

Come vedere Roma-Spezia in diretta tv e in streaming

Roma-Spezia in programma domenica alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Lo Spezia è tutto tranne che una squadra in fiducia: i bianconeri hanno vinto solo una delle ultime 11 partite e da quando frequentano la massima serie non sono mai riusciti a battere la Roma, eccetto in Coppa Italia. Sono alle prese con un grave problema offensivo – due gol segnati nelle ultime 4 giornate – ma nella gara dell’Olimpico si giocano tutto e non sarebbe sbagliato puntare una fiches su di loro, considerando pure che avranno a che fare con una squadra svuotata di energie. Un risultato positivo dei liguri, insomma, è possibile in una gara in cui entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Roma-Spezia

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Bove, El Shaarawy; Pellegrini; Dybala, Abraham.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Amian, Bourabia, Ekdal, Esposito, Reca; Gyasi, Nzola.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1