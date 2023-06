Alcaraz-Musetti, la rivincita delle more: Veronica “supera” Maria

Alcaraz-Musetti, sapevi che i due campioni in gara al Roland Garros hanno una passione per le more? Ecco per chi battono i loro cuori.

Solo una delle tre punte di diamante ha una palese predilezione per le bionde. Si tratta di Jannik Sinner, che fa coppia fissa con una ragazza dai capelli d’oro, ossia Maria Braccini. Colei che c’è ma non c’è, nella misura in cui il tennista, per salvaguardarla, fa in modo che sia sempre al riparo dai paparazzi e da occhi indiscreti.

Matteo Berrettini, invece, preferisce le more. Lo era la sua ex, Ajla Tomljanovic, e lo è anche la sua nuova fidanzata, vale a dire la showgirl Melissa Satta. E pure Lorenzo Musetti, a quanto pare, ha una passione per le donne mediterranee, visto e considerato che la sua dolce metà è, anche lei, bruna. Il carrarino e Veronica Confalonieri, è questo il suo nome, sono una coppia dallo scorso dicembre o giù di lì. “È partito con un’amica – disse qualche tempo fa il suo coach, Simone Tartarini – ed è tornato con una fidanzata”. Sì, perché è così che sono andate più o meno le cose.

Prima di partire alla volta delle Maldive per celebrare la chiusura della stagione, il numero 2 d’Italia era – almeno in teoria – single. Poi, una foto dopo l’altra, è stato chiaro che in quella vacanza fosse in dolce compagnia. Fino a che non è uscito allo scoperto e non ha rivelato che era lei, che lavora come grafico per Sky, la ragazza che gli aveva rubato il cuore.

Alcaraz-Musetti, la sfida tra wag la vince la Confalonieri

Veronica è, oggi, una delle wag più “fedeli” del circuito. È sempre lì con il resto del team, nel box che viene riservato allo staff in ogni torneo. Costantemente pronta a fare il tifo per lui e a sostenerlo, soprattutto nei momenti in cui ne ha maggiore bisogno. E sembra che la cosa, peraltro, almeno a giudicare da come sta giocando al Roland Garros, funzioni alla grande.

La sfida di oggi sarà tutt’altro che facile, però. Al di là della rete ci sarà Carlos Alcaraz e Musetti dovrà fare leva sui suoi colpi migliori e su tutto il suo coraggio, per batterlo e avanzare di un’altra casella. E chissà che a fare la differenza non possa essere proprio la presenza di Veronica, visto che l’iberico, dal canto suo, non potrà fare conto su quella della sua fidanzata.

Carlitos la pensa un po’ come Sinner, nel senso che non ama mettere in pubblica piazza i suoi sentimenti. Una ragazza c’è, come confermato qualche tempo fa dal The Sun, e sarebbe Maria Gimenez. Gioca a tennis al Murcia Club ma è riservatissima, motivo per il quale non le piace apparire al fianco del suo campione del cuore. A livello di presenza e di tifo, insomma, Veronica la supera a mani basse. Lady Alcaraz non ci sarà nemmeno oggi, dunque, e possiamo solo sperare, a questo punto, che la sua assenza possa fare la differenza in questa sfida tra stelle del tennis e tra wag.