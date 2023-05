Alcaraz, anche i segreti hanno le gambe corte: la bomba dei tabloid inglesi

Alcaraz, che fatica tenere certe cose per sé: così i tabloid inglesi hanno smascherato il numero 1 del mondo.

Secondo un antico adagio, il mondo è bello perché vario. In effetti, ci sono atleti che preferiscono mantenere il massimo riserbo sulla propria vita privata e altri che, invece, non si curano minimamente dei paparazzi e del gossip.

Si pensi a Jannik Sinner, ad esempio. Lo sanno anche le pietre che fa coppia fissa da un paio d’anni con la bella Maria Braccini, ma si adopera ogni giorno affinché nessuno metta il naso e il becco nella sua relazione. Tant’è che la fidanzata non compare mai in tribuna ed è assai raro, per non dire impossibile, che circolino sui social scatti di questa coppia. E sembra aver deciso di seguire il suo esempio anche Carlos Alcaraz, che pur essendo costantemente sotto i riflettori per via del suo incredibile talento riesce, come l’altoatesino, a mantenere per sé un segreto grande così. Si è vociferato a lungo di un suo presunto interesse per Emma Raducanu, ma la verità è che il fenomeno di Murcia ha già messo la testa a posto e che c’è qualcuno a casa che lo aspetta.

Sì, il vincitore dello Us Open 2022 e di molti altri tornei prestigiosi avrebbe una fidanzata. Le voci si sono rincorse per un po’, ma solo ora i tabloid inglesi danno la notizia come certa. Fermo restando, in ogni caso, che il tennista non ha mai confermato le indiscrezioni, interessato com’è ad evitare che la sua privacy venga violata.

Alcaraz e Sinner, una Maria per uno non fa male a nessuno

Ma chi è, vi starete legittimamente chiedendo a questo punto, la ragazza che ha fatto battere il cuore all’attuale numero 1 del mondo? Secondo quanto riferisce il The Sun, che ha dedicato un articolo alle wag del tennis includendo anche lei nella lista, il suo nome sarebbe Maria Gimenez.

Non esistono scatti di coppia che testimonino la veridicità di questa relazione, ma secondo i tabloid inglesi non ci sono dubbi sul fatto che i due siano fidanzati a tutti gli effetti. “La splendida Maria – si legge – è la fidanzata molto riservata del sensazionale ventenne spagnolo Alcaraz. Non si sa quando si sono incontrati, anche se è stato affermato che si sono innamorati da piccoli e che provengono entrambi da Murcia. Lei stessa è un’appassionata tennista e gioca per il Murcia Club de Tenis”.

Maria è molto bella e vanta, tra le altre cose, un seguito notevole sui social network. Merito degli scatti in cui mostra con orgoglio le sue curve, forse. Quelle stesse curve che, in tempi non sospetti, fecero certamente sospirare anche colui il quale sarebbe diventato, in seguito, uno dei tennisti più forti al mondo.