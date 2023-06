Federica Pellegrini, giù la maschera: come non l’avete mai vista

Federica Pellegrini ha deciso di togliersi la maschera mostrandosi ai fan sui social come mai aveva fatto prima.

Da quando ha lasciato ufficialmente il nuoto, Federica Pellegrini è diventata un volto dello spettacolo sempre più chiacchierato. Dal matrimonio con Matteo Giunta, alle voci sulla gravidanza, fino alla sua partecipazione a “Pechino Express”, negli ultimi tempi ha attirato molto l’attenzione del pubblico. Negli scorsi giorni è tornata a far parlare di lei: finalmente ha deciso di togliersi la maschera mostrando sui social come mai prima d’ora.

Conosciuta anche come la “Divina”, Federica Pellegrini è destinata ad essere ricordata per sempre come una delle migliori nuotatrici che l’Italia abbia avuto. Nel corso della sua carriera ha raggiunto importanti traguardi, battendo diversi record e facendosi conoscere a livello internazionale per i suoi successi.

Specialista in stile libero, fin da giovanissima si è contraddistinta per il suo incredibile talento aggiudicandosi la sua prima medaglia d’argento olimpica nel 2004, all’età di 16 anni. Nel 2021 ha detto addio alle competizioni, con la sua ultima gara in occasione dei Campionati italiani invernali. In seguito al ritiro, una nuova vita ha avuto inizio per la campionessa.

Quasi un anno fa, infatti, è convolata a nozze con il suo ex allenatore Matteo Giunta. I due sono fidanzati dal 2019 ma Pellegrini ha aspettato qualche tempo prima di rivelare il loro amore e, da allora, formano una splendida coppia. Insieme hanno preso parte all’ultima edizione di “Pechino Express”, nel corso della quale si sono fatti forza a vicenda supportandosi nei momenti più difficili.

Federica Pellegrini e il servizio fotografico che ha scatenato l’entusiasmo dei social

Alla partecipazione al reality show ha fatto seguito una nuova sfida, con la pubblicazione della sua autobiografia, “Oro”. Pellegrini si è messa a nudo parlando non solo la sua carriera ma anche gli episodi più duri della sua vita, che l’hanno sicuramente messa alla prova, e delle difficoltà superate per poter seguire la sua passione più grande. Dai problemi di bulimia alle crisi di ansia e panico, fino alle pressioni a cui ha dovuto far fronte per anni.

Pellegrini si è voluta raccontare senza filtri, con la sua solita schiettezza e genuinità. A distanza di qualche settimana dall’uscita del libro, l’ex nuotatrice ha sorpreso nuovamente i fan spingendo oltre: recentemente, infatti, è stata la protagonista di un meraviglioso servizio per Rivista Undici. Come potete vedere dalla foto che vi proponiamo, ha posato per uno shooting mozzafiato, nel quale ha liberato tutto il suo fascino.

Ha decisamente fatto colpo su tutti gli utenti abituati a vederla impegnata nelle gare di nuoto, immagine che la “Divina” si è lasciata alle spalle già da diverso tempo dimostrando di essere perfettamente a suo agio con il suo lato più sensuale. Gli scatti, condivisi da lei stessa su Instagram, hanno scatenato l’entusiasmo dei suoi followers, rimasti folgorati dalla sua bellezza.