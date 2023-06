Betis-Valencia, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Betis-Valencia è una partita della trentottesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Valencia si gioca la stagione. All’ultima giornata di campionato. E per salvarsi. Incredibile ma vero quello che non è riuscito a fare la squadra spagnola in questa stagione che era partita, sotto gli ordini di Gattuso, con tutt’altri obiettivi. Poi sappiamo benissimo che le cose sono andate davvero male.

E siamo arrivati quindi in questi ultimi 90 minuti con Cavani e compagni che hanno ancora da chiedere al proprio campionato. Ora, a dire il vero, potrebbe anche non servire niente, visto che gli incroci sotto sono diversi. Ma perché rischiare contro una formazione che ormai, al proprio campionato, non ha più nulla da chiedere? No, il Valencia non se lo può permettere in nessun modo, quindi la sensazione netta è che questa partita possa davvero finire con il colpo esterno, che farebbe felice gli ospiti.

Poi, ovviamente, dopo aver messo in cassaforte la salvezza con una fatica davvero enorme, dentro il Mestalla arriverà il momento di fare le cose per bene, cercando di non soffrire come successo quest’anno, e cercando soprattutto di non fare gli errori che hanno macchiato un’annata che era partita con le migliore intenzioni possibili. Sì, serve una sterzata netta.

Come vedere Betis-Valencia in diretta tv e streaming

Betis-Valencia è una gara valida per la trentottesima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Betis senza obiettivi e ormai certo della propria classifica. Ospiti che invece devono cercare di non rischiare nulla per raggiungere la salvezza. Insomma, una gara che sembra davvero essere indirizzata verso una vittoria del Valencia. Che ci può tranquillamente stare.

Le probabili formazioni di Betis-Valencia

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Sabaly, Felipe, Gonzalez, Miranda; Rodriguez, Carvalho; Canales, Rodri, Perez; Iglesias.

VALENCIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Foulquier, Diakhaby, Paulista, Gaya; Guerra, Gonzalez; D Lopez, Almeida, Lato; Kluivert.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2