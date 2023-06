Celta Vigo-Barcellona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Celta Vigo-Barcellona è una partita della trentottesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Sarà l’ultima in maglia blaugrana per molti. Soprattutto alcuni storici che nel corso della loro vita hanno legato la carriera con il Barcellona. Ma il giusto saluto lo hanno avuto la scorsa settimana, quando hanno alzato il trofeo per la vittoria della Liga.

La squadra di Xavi chiude la propria stagione sul campo del Celta Vigo contro una squadra che ha un enorme bisogno di punti: sì, i padroni di casa lottano per la salvezza e devono vincere per essere sicuri di giocare nel massimo campionato spagnolo anche la prossima stagione. Sembra incredibile ma è così. E allora, in una partita dove gli ospiti, campioni da un pezzo e mentalmente in vacanza, ecco che potrebbe venire fuori il risultato che tutti si aspettano. Sì, non ci giriamo intorno, si aspettano davvero tutti che il Celta vinca questa partita.

Insomma, un finale di campionato scritto con una fortuna enorme per i padroni di casa che sanno benissimo che incontrando un’altra squadra avrebbero rischiato tantissimo. Ora, non stiamo qui a dire che il Barcellona farà da vittima sacrificale, ma le motivazioni in questa partita potranno decisamente fare la differenza. E la faranno alla fine della fiera, non credo che nessuno possa avere dei dubbi in merito.

Come vedere Celta Vigo-Barcellona in diretta tv e streaming

Celta Vigo-Barcellona è una gara valida per la trentottesima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Il match almeno tre reti complessive le potrebbe regalare e anche il Barcellona nell’arco dei novanta minuti dovrebbe riuscire a trovare la via della rete. Però, sempre alla fine dei novanta minuti, la vittoria la dovrebbe portare a casa la squadra padrona di casa. Che in questo modo si salverebbe.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Barcellona

CELTA VIGO (4-3-3): Villar; Mingueza, Aidoo, Nunez, Galan; Veiga, Tapia, O Rodriguez; Perez, Seferovic, Aspas.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Roberto, Kounde, Christensen, Alonso; F de Jong, Kessie, Gavi; Dembele, Lewandowski, Fati.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1